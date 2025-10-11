POLÍTICA
Illa destaca la importància de projectes com Torreblanca, els Canals d'Urgell i l'estació de Lleida
El president de la Generalitat afirma que Ponent "juga un paper clau" en la innovació, i que la seua prioritat és "tenir pressupostos el més aviat possible"
El president de la Generalitat, Salvador Illa ha assegurat aquest matí a Cervera el seu compromís amb projectes com la modernització dels Canals d'Urgell, el polígon logístic de Torreblanca i l'estació intermodal de Lleida.
En el marc de la conferència 'Catalunya Lidera', celebrada a la capital de la Segarra, Illa afirma que Lleida "juga un paper clau" en innovació, desplegament d'infraestructures i igualtat d'oportunitats.
En referència als Canals d'Urgell, el president ratifica que es durà a terme "el projecte de modernització de major envergadura que s'ha fet mai a Catalunya", que compta amb una inversió de 1.000 milions d'euros i 70.000 hectàrees de regadiu. Així doncs, ha afirmat que la zona serà "referent en gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics". També ha apuntat la creació de la nova Oficina de Suport a la Modernització dels Canals d'Urgell, que col·laborarà de forma financera, tècnica i legal amb els regants, i s'ubicarà a la Casa Canal de Mollerussa.
Per una altra banda, Salvador Illa ha assegurat que el Polígon Logístic de Torreblanca "és l'espai de desenvolupament industrial més gran que té avui Catalunya" i la seua importància com una "peça fonamental, juntament amb la futura estació intermodal de Lleida". Val a dir que el president ha remarcat que amb l'estació "multiplicarem la potència econòmica de Lleida i les seves oportunitats per a les empreses".
Durant la seua intervenció, el cap de l'executiu ha corroborat la seua prioritat: "tenir uns bons pressupostos el més aviat possible", i ha demanat a la resta de partits "responsabilitat amb Catalunya i els projectes que necessiten Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona", alhora que ha dit que "tots hem de contribuir i assumir responsabilitats".