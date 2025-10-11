ENTITATS
Iniciativa contra la solitud no desitjada entre la gent gran
Campanya ‘Sempre Acompanyats’
La facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL va acollir ahir la presentació de la campanya La trucada de la soledat del programa Sempre Acompanyats, de la Fundació La Caixa, en què col·laboren Creu Roja Lleida i la Paeria. L’objectiu de la iniciativa és prendre consciència i prevenir la solitud no desitjada de la gent gran. Precisament, l’acte es va emmarcar en la celebració del Dia Mundial de les Persones Grans, celebrat el passat 1 d’octubre.
Més de 200 persones grans en situació de solitud a Lleida han estat ateses de manera personalitzada pel programa Sempre Acompanyats de la Fundació La Caixa aquest 2025, que es porta a terme als barris de Balàfia, Escorxador, Pardinyes i Secà de Sant Pere de la mà de la Paeria i Creu Roja. A Tàrrega, han passat pel programa 130 persones, també en col·laboració amb l’ajuntament i Creu Roja. Segons l’últim estudi en aquest àmbit, més del 80% dels participants perceben un augment de la confiança en si mateixos, comprenen millor les seues emocions i connecten més amb el seu entorn.