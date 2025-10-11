SANITAT
Nou pas per al tractament del càncer d’endometri
En una investigació amb un equip de l’IRBLleida, l’Idibell i el Ciberonc
Un equip d’investigació integrat per personal de l’IRBLleida, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Càncer (Ciberonc), entre d’altres, ha identificat un grup de molècules reguladores que poden influir decisivament en la progressió del càncer d’endometri. A l’estudi, publicat a la revista Cell Death & Disease, revelen el paper d’un clúster miRNAs (miR-424(322)-503) en el càncer d’endometri, i poden ajudar a dissenyar nous tractaments per a aquest tipus de tumor i altres patologies com l’endometriosi.
Els microARNs (miRNAs) són petites molècules que regulen l’expressió dels gens i tenen un “paper fonamental” en molts processos biològics, inclòs el càncer: en aquest context juguen un paper important en diferents etapes, des de l’inici de la malaltia fins a la progressió i metàstasi, però la seua contribució canvia segons el tipus específic de miRNA i tipus de càncer.
En el càncer d’endometri, malgrat que fins ara s’han identificat diversos miRNAs implicats, encara queda molt per descobrir sobre com actuen in vivo en l’organisme.
El càncer d’endometri és complex i les mutacions en el gen PTEN són de les més freqüents. La primera autora de l’estudi i investigadora de l’IRBLleida, Maria Vidal, explica que funcionalment el paper del clúster format per dos miRNAs (miRNA-424 i miRNA-503) en el càncer és “paradoxal, ja que ambdós poden estar sobreexpressats o inhibits segons el tipus, i actuar com oncogens o supressors tumorals”.
A més, els investigadors han observat que aquest clúster també afecta les cèl·lules normals de l’endometri, suggerint que podria estar implicat en altres malalties amb una elevada incidència com l’endometriosi, segons apunta el codirector del treball, investigador de l’IRBLleida, professor de la UdL i també del Ciberonc, Xavier Dolcet.
La seua incidència ha augmentat en els últims anys de forma constant, en part per l’envelliment de la població, ja que afecta sobretot dones postmenopàusiques de 60 anys de mitjana.
Aquest descobriment obre la porta a noves estratègies terapèutiques que podrien millorar el tractament del càncer d’endometri en el futur i amplia el coneixement del paper d’aquestes molècules en la biologia de l’endometri, amb noves vies d’investigació sobre el seu rol específic en malalties d’elevada incidència com l’endometriosi.
Un tumor a l’alça amb 5.000 nous casos cada any a Espanya
� El càncer d’endometri afecta prop de 420.000 dones a tot el món i a l’Estat espanyol se’n diagnostiquen més de 5.000 nous casos cada any. Es tracta del tumor més freqüent de l’aparell sexual femení i el sisè més comú pel que fa a les dones.