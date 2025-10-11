TEMPORAL
Protecció Civil demana evitar desplaçaments al Montsià i al Baix Ebre per les fortes pluges
La intensitat es mantindrà fins demà al matí i no es contempla enviar avisos als telèfons mòbils
Protecció Civil ha alertat avui d'un episodi de pluges intenses al sud del país d'avui al vespre fins demà diumenge al matí. Avisa que els xàfecs poden ser torrencials en alguns casos, i per aquesta raó demana evitar els desplaçaments innecessaris a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre.
Apunten que en cas d'haver de viatjar, prèviament es consultin les previsions metereològiques i l'estat de les carreteres. També es recomana evitar travessar rius i rieres en previsió de crescudes sobtades.
El temporal perdrà força demà al matí, i està previst que les pluges perdin força i es desplacin al nord fins al Maresme.
Cristina Vicente, cap d’operacions de Protecció Civil, ha descartat amb l’actual situació enviar alertes als mòbils.