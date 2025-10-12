Juan José (mecànic) llança una advertència sobre l’aire condicionat: "compte en parar el motor amb ell posat"
L’expert recomana la millor manera de detenir la climatització del vehicle
En ple estiu, l’ús de l’aire condicionat resulta imprescindible durant els trajectes amb cotxe per mantenir una temperatura adequada a l’habitacle i prevenir possibles riscos al volant. Tanmateix, un mal ús d’aquest sistema pot provocar avaries a llarg termini, segons adverteix un reconegut professional del sector.
Juan José, mecànic especialitzat de Talleres Ebenezer, ha compartit recentment un consell fonamental per a tots els conductors a través del seu popular compte de TikTok. L’expert assenyala que és fonamental desactivar l’aire condicionat abans d’apagar el motor del vehicle, una pràctica que molts conductors desconeixen i que podria estar danyant el sistema de refrigeració del seu automòbil.
"El cotxe no entén quan s’està parant", explica Juan José en el seu vídeo. Segons el mecànic, en apagar el motor amb l’aire funcionant, el compressor manté una inèrcia i força mentre la corretja auxiliar continua exercint arrossegament. Aquesta situació, aparentment inofensiva, pot generar danys progressius en el sistema de refrigeració.
Per què hauries de desactivar l’aire abans de detenir el motor?
L’explicació tècnica és senzilla: quan aturem el cotxe, el sistema de l’aire condicionat ha d’estar en posició de parada i no en funcionament. Si apaguem el vehicle mentre l’aire continua actiu, estem sotmetent el compressor i altres components a un estrès innecessari que, amb el temps, pot derivar en costoses avaries.
Aquesta senzilla precaució d’apagar l’aire condicionat uns segons abans d’aturar el motor pot prolongar significativament la vida útil de tot el sistema de climatització, estalviant importants despeses de manteniment a mitjà i llarg termini.
Principals avaries del sistema de climatització
Entre els problemes més freqüents que afecten a l’aire condicionat dels vehicles destaca la falta de gas refrigerant a causa de fugues en el dipòsit o a les canonades. També són comuns els fallos al fusible que proporciona energia al sistema, impedint el seu correcte funcionament.
Un altre problema habitual són les obstruccions als filtres, que dificulten que l’aire flueixi correctament cap a l’interior del vehicle. Finalment, una de les avaries més greus afecta directament el compressor de l’aire condicionat. Quan aquest component falla, el gas no pot transformar-se en líquid, el que impedeix que l’aire que circula pels conductes es refredi adequadament.