TEMPORAL
Protecció Civil envia una alerta als mòbils del Montsià pels xàfecs intensos
S'hi preveuen dues hores de precipitcions torrencials i es demana evitar la mobilitat
Protecció Civil ha enviat una alerta aquesta tarda de diumenge als telèfons mòbils del Montsià. Es demana que s'evitin els desplaçaments a causa de les fortes pluges que estan previstes durant les dues properes hores. També s'ha recomanat a la ciutadania que no s'acostin a rius, rieres ni barrancs.
També manté avui diumenge l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses. La passada nit i aquesta matinada s'han registrat pocs incidents, tot i que fins les 12.00 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut 17 trucades. Un terç (5 trucades) han set provinents del Tarragonès.
Els Bombers de la Generalitat no han realitzat sortides pels xàfecs, a part de revisions de petites esllavissades.
Les acumulacions més importants de les darreres 24 hores s'han registrat a les Terres de l'Ebre, concretament al Baix Ebre i al Montsià. Amb dades com els 92,5 litres a Mas de Barberans, 92,1 litres al PN dels Ports o 87,4 a Santa Bàrbara, segons les estacions del Servei Metereològic de Catalunya SMC).
Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior.