Canvi d’hora l’octubre de 2025: aquest és el dia en el que tornem a l’horari d’hivern
La matinada del 25 al 26 d’octubre es retardaran els rellotges una hora, permetent disfrutar de 60 minuts més de son i aprofitant millor la llum natural
Amb la tardor ja avançada, els dies s’escurcen progressivament, la qual cosa indica que el canvi d’hora d’hivern s’aproxima com cada any el mes d’octubre. Aquesta modificació horària ens permetrà aprofitar millor la llum natural durant els matins, encara que enfosquirà més aviat a la tarda.
Els orígens d’aquesta pràctica es remunten a Benjamin Franklin, qui el 1784, va plantejar la idea d’aprofitar millor la llum solar mitjançant un informe satíric que animava els parisencs a matinar per economitzar en il·luminació. Tanmateix, no va ser fins la Primera Guerra Mundial quan es va implementar oficialment per primera vegada a causa de l’escassetat de carbó.
A Espanya, aquesta pràctica es va instaurar inicialment el 1918, encara que amb interrupcions fins el seu establiment regular el 1974, coincidint amb la crisi energètica global. Des d’aleshores, el canvi horari s’ha mantingut amb l’argument principal de l’estalvi energètic.
Quan es produirà el canvi a l’horari d’hivern?
Com ve establert al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el canvi a l’horari d’hivern tindrà lloc l’últim diumenge d’octubre. El 2025, això significa que passarà a la matinada del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre.
Durant aquella nit, els rellotges es retardaran 60 minuts, fent que a les 3:00 de la matinada tornin a ser les 2:00. A les Canàries, seguint la seua diferència horària habitual, a les 2:00 seran les 1:00 hores.
Aquest ajustament representa el segon i últim canvi horari del 2025, després d’haver avançat els rellotges una hora el març passat per iniciar l’horari d’estiu.
Conseqüències pràctiques del canvi horari
El diumenge 26 d’octubre serà un dia especial de 25 hores, la qual cosa permetrà els qui el desitgin disfrutar d’una hora addicional de descans. Aquesta hora extra de son és un dels aspectes més apreciats del canvi a l’horari hivernal.
Durant els mesos d’hivern, amb el nou horari, es farà de dia a Espanya entre les 8:00 i les 8:30 del matí, mentre que el sol es pondrà entre les 17:30 i les 18:00 hores, prenent com a referència l’horari de Madrid.
Si es mantingués l’horari estival durant aquests mesos, la sortida del sol es retardaria fins les 9:00 o 9:30 hores, mentre que el capvespre es produiria entre les 18:30 i les 19:00 hores.
Serà aquest l’últim canvi d’hora?
Encara que la Comissió Europea va anunciar el 2019 la seua intenció de posar fi definitivament als canvis horaris estacionals, aquesta iniciativa s’ha vist paralitzada per diverses crisis globals, incloent la pandèmia i el conflicte a Ucraïna.
Inicialment, el Parlament Europeu havia assenyalat el 2021 com l’any per implementar aquesta nova normativa, permetent a cada país triar quin horari preferia mantenir durant tot l’any. Tanmateix, el debat ha quedat estancat sense avenços significatius.
Davant d’aquesta situació, el Ministeri de Presidència va publicar el 2024 al BOE un calendari oficial amb els canvis horaris fins el 2026, el que confirma que, ara per ara, seguirem amb el sistema actual de dos modificacions anuals.
Efectes negatius del canvi horari
Els experts adverteixen que aquests ajustaments horaris poden provocar diversos trastorns que poden prolongar-se fins dos setmanes. Entre els efectes negatius documentats es troben l’increment d’accidents de trànsit i laborals, dificultats d’aprenentatge, problemes de concentració i insomni.
Segons especialistes en cronobiologia, aquests canvis bruscos generen un desajust en el nostre sistema neurohormonal i biològic, afectant la producció de cortisol, melatonina, serotonina i colesterol, la qual cosa explica el malestar que moltes persones experimenten durant els dies posteriors al canvi horari.