La CHE adverteix de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors a tota la conca de l’Ebre
Davant de l’avís taronja per tempestes a la província de Tarragona i els avisos grocs a Aragó, Navarra, La Rioja, Castelló, Lleida, Burgos i Guadalajara.
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha advertit del risc de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors en pràcticament tota la conca, davant de l’avís taronja per tempestes a la província de Tarragona i els avisos grocs a Aragó, Navarra, La Rioja, Castelló, Lleida, Burgos i Guadalajara.
En concret, les pluges podrien arribar als 60 litres per metre quadrat en una hora a les comarques de Montsià i Baix Ebre, encara que podrien estendre’s a altres comarques com la de la Terra Alta, on el riu Algàs ha registrat aquesta matinada una crescuda que gairebé ha assolit el nivell groc d’avís a l’estació d’aforament d’Horta de San Joan, ha informat la CHE. Aquest 12 d’octubre, es van arribar a superar els 200 litres per metre quadrat en unes hores en alguns punts, provocant desbordament de barrancs.
Des de la CHE es recomana als ciutadans seguir les recomanacions dels serveis de protecció civil i estar atents a l’evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques.