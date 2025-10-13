Els infants i les famílies del Príncep de Viana de Lleida es concentren per demanar que torni l'educadora social
L'acte, organitzat per l'AFA, ha reclamat que torni la figura de l'educadora social a l'escola i que la plaça sigui estructural en comptes de temporal
L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Príncep de Viana de Lleida ha organitzat aquest dilluns una concentració al centre per demanar la recuperació immediata de la figura de l'educadora social, un recurs del qual han disposat durant els darrers cinc anys i que el Departament d'Educació ha retirat per al curs 2025-2026. Durant l'acte reivindicatiu, els infants han mostrat cartells amb missatges com "No és falta de pressupostos, és falta de voluntat!" i "Sense educadora social, l'escola perd".
Les famílies han expressat a través d'un manifest la importància d'aquesta figura professional al centre, considerat de màxima complexitat per la diversitat d'orígens i situacions de vulnerabilitat social. Segons l'AFA, la tasca de l'educadora social ha estat "essencial en el suport de l'alumnat i les famílies" durant aquests anys. A més, reclamen que la plaça deixi de ser temporal i passi a formar part de l'estructura permanent del centre educatiu.
Segons han explicat des de l'AFA, ja al juliol de 2025 van sol·licitar formalment al Departament d'Educació la recuperació d'aquesta figura professional al centre i van presentar "nombroses signatures" per donar suport a la seva petició. Malgrat això, l'administració no ha atès la seva demanda, fet que ha motivat aquesta concentració.
Importància en centres d'alta complexitat
La retirada d'aquest recurs professional ha causat preocupació entre la comunitat educativa del Príncep de Viana, especialment perquè es tracta d'un centre catalogat de màxima complexitat. En aquests entorns, el paper de l'educador social esdevé fonamental per facilitar la inclusió, mediar en conflictes i establir ponts entre l'escola, les famílies i l'entorn comunitari.