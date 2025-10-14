SALUT
Objectiu: conèixer millor el lupus
El doctor Josep Ordi, president de la fundació catalana d’aquesta malaltia, defensa la necessitat d’augmentar la investigació. Per saber què la causa i impulsar-ne el diagnòstic precoç
El doctor Josep Ordi, especialista en la malaltia del lupus i president de la fundació catalana d’aquesta malaltia, va visitar ahir Lleida per presentar la caminada solidària que organitza Tomàs Cusiné diumenge vinent (vegeu el desglossament). El seu objectiu és recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia, encara molt desconeguda, i conscienciar sobre la importància de continuar desxifrant aquesta malaltia del sistema immunològic tractable però encara sense cura. A Catalunya, segons Ordi, hi ha uns 10.000 casos diagnosticats, tot i que va constatar que “no tenim bones estadístiques, la qual cosa ens ajudaria, sobretot a quines zones del món i en quines èpoques de l’any es donen més casos”.
El doctor va remarcar que, malgrat no ser una malaltia rara, continua sent una malaltia molt desconeguda en la societat. A més, encara es desconeix quin n’és l’origen. “És important conèixer-la perquè ens ajudarà a fer-ne un diagnòstic precoç, que, com en qualsevol malaltia, evidentment ajudaria que no deixi seqüeles”, va explicar. Una experiència que també contribueix al seu diagnòstic, el qual, segons Ordi, “no és difícil, però es necessita que el metge hi pensi”. Encara que tampoc no se sap per què, el lupus afecta majoritàriament les dones, amb el 90% dels casos, segons l’especialista, i amb més freqüència durant l’etapa fèrtil de la vida, entre els 20 i els 50 anys. Tanmateix, també es donen casos entre homes i en altres edats, ja sigui en la infància o en la vellesa. Pel que fa als tractaments, Ordi va destacar que hi ha hagut avenços, amb medicaments que serveixen per tractar aquesta malaltia tot i que s’han dissenyat per a d’altres, però encara no n’hi ha cap específic ni curatiu. “Ben aplicats, les persones afectades poden tenir una vida acceptable, però és important que acceptin la malaltia, segueixin el tractament i vagin al metge”, va dir. En aquest sentit, va destacar que “el pitjor que pot fer un pacient amb lupus és deixar d’anar al metge quan es troba bé, perquè llavors pot tenir un brot que pot ser més greu”.
Així mateix, va defensar la tasca de la Fundació Catalana de Lupus per contribuir a recaptar fons per a la investigació i Ordi va advertir que “el desconeixement pot generar un estigma” en les persones afectades. Per a això s’organitzen esdeveniments com caminades populars, entre les quals la que se celebrarà diumenge vinent al Vilosell, que ja compleix la desena edició.
El lupus és un tipus de malaltia autoimmune, un trastorn del sistema immunitari que identifica de forma errònia les mateixes cèl·lules com a estranyes i produeix anticossos que lesionen els teixits i els òrgans. Pot perjudicar diverses parts del cos com les articulacions, la pell, el cor o els pulmons. Encara que no hi ha una causa exacta determinada, les investigacions suggereixen que la genètica hi juga un paper important i probablement existeixin altres factors que contribueixen a l’aparició de la malaltia com les infeccions víriques i les hormones. Alguns medicaments també poden provocar el lupus.
A Espanya, s’estima que entre 75.000 i 100.000 persones pateixen aquesta malaltia, amb xifres que varien segons les fonts. Aquestes indiquen que la prevalença aproximada és d’uns 10 casos per cada 100.000 habitants.
Desena Caminada Tomàs Cusiné, diumenge al Vilosell
Diumenge vinent se celebrarà al Vilosell una nova edició de la Caminada Tomàs Cusiné en solidaritat amb la Fundació Catalana de Lupus. La cita esportiva compleix deu anys amb l’objectiu d’ajudar a recaptar fons per contribuir a la investigació de la malaltia, tal com va destacar ahir Mireia González Antó, presidenta de la Fundació Castell de Remei. “Ja no només volem ajudar que aquesta malaltia sigui tractable, sinó que un dia hi pugui haver una cura”, va assenyalar. En la desena edició, l’activitat s’ha encaminat a una marxa senderista de 10 quilòmetres perquè el participant, segons González, pugui gaudir del paisatge, que és el que més valora de l’experiència. “És una festa de la solidaritat, de l’activitat física i també de l’enologia”, segons González. De fet, els participants majors d’edat rebran una ampolla de vi del celler d’El Vilosell, a més de poder fer una visita guiada i degustacions. Mentrestant, els menors rebran una samarreta oficial de la caminada, que enguany serà d’un color verd intens. També hi haurà un sorteig de premis que “ajudaran a recaptar més fons” per a la investigació.