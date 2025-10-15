SEGRE

Primer dia de boira al pla de Lleida

Trànsit alerta de visibilitat reduïda a les carreteres, mentre el Meteocat preveu possibles xàfecs vespertins

Boira a primera hora del matí a Mollerussa.Helena Culleré

El pla de Lleida s'ha despertat aquest dimecres amb el primer episodi de boira d'aquesta temporada, un fenomen meteorològic que ha anat guanyant intensitat al llarg del matí. La visibilitat a les carreteres s'ha vist afectada, especialment a l'eix viari de l'AP-2, on el Servei Català de Trànsit ha emès avisos per condicions de baixa visibilitat entre Lleida i Juneda, concretament entre els punts quilomètrics 145 i 160 (consulta l'estat del trànsit).

Més enllà de la boira matinal en punts del pla de Lleida, el Meteocat indica que el dia ha començat amb ambient assolellat a la demarcació lleidatana. No obstant això, la previsió meteorològica contempla un canvi progressiu durant la tarda, amb el creixement de núvols d'evolució a zones del Pirineu i Prepirineu que podrien desencadenar precipitacions localitzades. Les temperatures es mantindran estables o amb un lleuger descens que situarà les màximes en 24 °C a Lleida capital i 20 °C a l'entorn de la Val d'Aran.

Previsió meteorològica per a tot Catalunya

Pel que fa al conjunt del territori català, la jornada d'avui presenta una probabilitat significativa de xàfecs i tempestes durant la tarda, especialment a les comarques interiors, amb possible desplaçament cap a la franja litoral. Les temperatures no experimentaran canvis notables en comparació amb els dies anteriors, mentre que el vent bufarà amb intensitat moderada del nord-est al litoral gironí, i es mantindrà fluix i de direcció variable a la resta del país.

