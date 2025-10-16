INFORMES
Alerten de dificultats d’accés a un habitatge per malaltia mental
Un estudi assenyala que la majoria dels afectats han de residir al domicili familiar
Un informe assenyala que un elevat nombre de persones amb problemes de salut mental continuen vivint al domicili familiar per la dificultat que tenen per accedir al mercat privat de l’habitatge. Així consta en l’estudi La situació a l’àmbit de l’habitatge en el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental, presentat ahir en la diputació de Lleida amb la participació del diputat Fermí Masot; el professor de la UdL i coordinador de la investigació Xavier Miranda i la professional de la Fundació Intress i membre de la Taula de Salut Mental Lleida-Segrià, Susanna Balvi.
Entre els principals resultats, Miranda va explicar que, de les persones que poden accedir a l’habitatge, la majoria ho fan de lloguer i que es troba condicionat per dificultats econòmiques i la precarietat. També destaca el deteriorament de l’habitatge i la necessitat de rehabilitació, i el fet que estigui situat en una zona deteriorada i conflictiva. Per la seua part, Balvi va explicar que les persones que busquen habitatge havien de justificar els seus ingressos amb nòmines i, quan manifestaven que la seua font d’ingressos és una pensió, i vitalícia, “han de donar més explicacions del compte i justificar d’on ve derivada”. Així mateix, l’informe assenyala que el 56% de les persones consultades asseguren haver-se sentit discriminades per la seua condició com en la interacció amb persones de l’entorn comunitari i en el procés de recerca d’un immoble en el mercat privat.
L’objectiu de l’informe és la caracterització del perfil sociodemogràfic de les persones que presenten una discapacitat derivada d’una malaltia mental al Segrià i la seua situació actual en relació amb l’habitatge. L’estudi també destaca que la inseguretat en la tinença d’una llar és un dels components que es relacionen de forma directa amb el deteriorament de la salut física i mental. Així mateix, s’identifiquen diverses formes de discriminació com el rebuig de mostrar o donar informació sobre un habitatge disponible; negar l’accés a una persona que ha estat integrada anteriorment a un centre residencual o a una institució; establir condicions sobre el lloguer com una renda més alta o una assegurança a causa d’una discapacitat; rebutjar donar adaptacions que siguin necessàries, o fer preguntes sobre una possible discapacitat o malaltia.