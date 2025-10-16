SEGRE

Exposició per celebrar els 130 anys de Sant Joan

De l’actual església, que va ser consagrada el 1895. Hi haurà misses, música i un debat

Una parròquia amb molta història- El temple actual de Sant Joan es va consagrar el 25 d’octubre del 1895, però la parròquia va ser creada al segle XII, una de les primeres de la ciutat de Lleida. - ÀLEX SAMPER

L’església parroquial de Sant Joan Baptista de Lleida celebra aquest mes el 130 aniversari de la seua consagració amb una sèrie d’activitats litúrgiques, culturals i de divulgació històrica. La gran protagonista d’aquesta commemoració serà l’exposició Descobrim Sant Joan, que mitjançant una dotzena de plafons lluminosos “exhibirà una retrospectiva del que ha estat la parròquia fins a l’actualitat, partint del temple antic, que va ser enderrocat el 1868”, explica Anna Maria Gaya, coordinadora de l’equip de Patrimoni de la Unitat Pastoral del Carme-Sant Joan. La mostra s’inaugurarà aquest dissabte i es podrà visitar fins al 14 de novembre de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00. A més, el mateix dissabte a les 19.00 tindrà lloc una missa acompanyada per l’actuació de la Coral Shalom. La resta de la programació inclou una missa solemne que oficiarà el bisbe de Lleida, Daniel Palau, a més de la interpretació musical de Schola Cantorum (25 d’octubre); el concert de l’orquestra simfònica de la Fundació Victoria de los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo (7 de novembre); i una taula redona amb l’arqueòleg Joan Ramon González i els historiadors de l’art i professors Albert Velasco i Esther Solé. “La parròquia i mossèn Xavier Navarro creuen que la qüestió litúrgica i la sensibilitat pel patrimoni han d’anar de la mà, i és el que ha fet possible aquesta commemoració”, assegura Joan Ramon González.

