EFEMÈRIDE
Exposició per celebrar els 130 anys de Sant Joan
De l’actual església, que va ser consagrada el 1895. Hi haurà misses, música i un debat
L’església parroquial de Sant Joan Baptista de Lleida celebra aquest mes el 130 aniversari de la seua consagració amb una sèrie d’activitats litúrgiques, culturals i de divulgació històrica. La gran protagonista d’aquesta commemoració serà l’exposició Descobrim Sant Joan, que mitjançant una dotzena de plafons lluminosos “exhibirà una retrospectiva del que ha estat la parròquia fins a l’actualitat, partint del temple antic, que va ser enderrocat el 1868”, explica Anna Maria Gaya, coordinadora de l’equip de Patrimoni de la Unitat Pastoral del Carme-Sant Joan. La mostra s’inaugurarà aquest dissabte i es podrà visitar fins al 14 de novembre de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00. A més, el mateix dissabte a les 19.00 tindrà lloc una missa acompanyada per l’actuació de la Coral Shalom. La resta de la programació inclou una missa solemne que oficiarà el bisbe de Lleida, Daniel Palau, a més de la interpretació musical de Schola Cantorum (25 d’octubre); el concert de l’orquestra simfònica de la Fundació Victoria de los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo (7 de novembre); i una taula redona amb l’arqueòleg Joan Ramon González i els historiadors de l’art i professors Albert Velasco i Esther Solé. “La parròquia i mossèn Xavier Navarro creuen que la qüestió litúrgica i la sensibilitat pel patrimoni han d’anar de la mà, i és el que ha fet possible aquesta commemoració”, assegura Joan Ramon González.