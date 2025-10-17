SEGRE

El Col·legi de Periodistes inaugura la seua nova seu a Lleida

Es troba al carrer Comerç número 2 i ofereix un espai de co-working per a professionals



Un instant de la inauguració de la nova seu del Col·legi de Periodisme a Lleida.ACN

El Col·legi de Periodistes ha inaugurat oficialment aquest divendres la seua nova seu a la demarcació de Lleida. L'espai, situat als baixos del número 2 del carrer Comerç de Lleida ciutat, ofereix un espai de co-working per tots aquells professionals (tant corresponsals com freelance) que necessitin un espai físic a la capital per redactar i per fer-hi reunions. 

La seu ha sortit fruit d'un acord entre la Diputació de Lleida, que són els propietaris del local, i el Col·legi. Tot i que el local fa ja 2 mesos que funciona, avui les autoritats l'han inaugurat. Entre ells, representants polítics i periodistes com la presidenta de la delegació lleidatana del col·legi, Laura Alcalde, que ha repassat algunes de les activitats previstes: la desena edició del Dia Mundial de la Ràdio "Memorial Josep Lluís Cadena", el Simposi per la Llibertat de Premsa o el Dia Mundial de la Televisió.

Neus Bonet, exdegana del Col·legi de Periodistes, ha dit que amb aquest nou local volen continuar fent del periodisme una "eina de servei públic, de democràcia i de cohesió social". El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha dit que "és un dia d'alegria i emoció" perquè era un projecte amb què havien treballat durant molt de temps.

