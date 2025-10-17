SALUT
Formació per salvar vides
Alumnes lleidatans donen a conèixer el programa de suport vital a les escoles. El SEM torna a sortir al carrer per ensenyar a la població com actuar davant d’una parada cardiorespiratòria
La cançó Stayin’ Alive dels Bee Gees va tornar a sonar ahir per fer formació en maniobres de reanimació pulmonar. A la capital del Segrià, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va fer una activitat a Doctor Fleming mentre que diferents centres educatius es van instal·lar a la plaça Sant Francesc. Cada dia, el SEM atén set parades cardiorespiratòries de mitjana a Catalunya, unes 2.700 a l’any. Aquestes xifres revelen que només en el 40% d’aquests casos els testimonis que presencien la parada inicien maniobres de reanimació cardiopulmonar i que, únicament un 30% dels afectats arriba amb vida a l’hospital. D’aquests, un 9% reben l’alta amb bon resultat neurològic. En aquest sentit, el doctor Jorge Morales, director mèdic del SEM, va subratllar la importància d’actuar amb immediatesa, “ja que mentre que la prevalença pràcticament no varia i depèn de múltiples factors, sí que podem incidir en la resposta per part de les persones que presencien una parada cardiorespiratòria”. Els primers minuts són crítics i s’ha de trucar al 112 des del primer moment per incrementar les possibilitats de supervivència de l’afectat. Per això, els professionals sanitaris van assegurar que “s’ha de perdre la por d’intentar-ho, no perdem res i sí que hi tenim molt a guanyar”.
Mentrestant, alumnes de l’Escola Minerva, l’Institut Guindàvols, l’Escola Institució, l’INS Gili i Gaya, l’INS Seròs, l’INS Caparrella i l’INS Nou Alcarràs van participar en la trobada de centres del programa Suport Vital Bàsic (SvB) a les Escoles, organitzada per l’equip de mestres i professors que formen part del Seminari de SvB al Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.
L’activitat, a la plaça Sant Francesc de Lleida, va consistir en una sèrie de simulacions per donar a conèixer els protocols de parada cardíaca, la tècnica d’obstrucció de la via àrea per cossos estranys i la posició lateral de seguretat. També van demostrar com fer la reanimació cardiopulmonar a ritme d’una flashmob.
El programa compta amb el suport i coordinació del departament d’Educació i del Consell Català de Ressuscitació. L’objectiu del programa és que els alumnes aprenguin coneixements bàsics, teòrics i pràctics, adaptats a cada edat per saber com actuar davant d’una situació d’emergència vital. El projecte s’estén des d’Infantil fins a 4t d’ESO.
Així mateix, la Comissió de Suport Vital del Arnau de Vilanova, formada per professionals de diferents serveis, va impartir una formació al vestíbul sobre maniobres de reanimació pulmonar. L’activitat estava dirigida a tota la ciutadania per mostrar com actuar, de forma ràpida i efectiva, davant d’una parada cardiorespiratòria.
El SEM va atendre el 2024 a Lleida 191 parades cardiorespiratòries
Segons el Registre de Parades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya, el SEM va atendre 2.705 parades cardiorespiratòries l’any passat a Catalunya. A la regió sanitària de Lleida es van atendre 148 parades i 43 més a la de l’Alt Pirineu i Aran. Una vegada entra la trucada al 112, un professional sanitari del SEM indica a la persona alertante com actuar i el guia en les maniobres de reanimació fins l’arribada de l’ambulància. Cada minut que passa sense fer res, disminueixen un 10% les possibilitats de supervivència de la persona afectada.