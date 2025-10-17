Mor José Emilio Rodríguez Menéndez, el polèmic advocat del Dioni o la dolça Neus
Després de passar setmanes ingressat en un hospital de Madrid
El polèmic advocat José Emilio Rodríguez Menéndez, conegut per ser defensor de personatges mediàtics com "El Dioni" o "la Dolça Neus", ha mort a Madrid als 75 anys. Segons ha avançat Telecinco i han confirmat a EFE fonts pròximes al lletrat, Menéndez ha mort a l’Hospital Central de la Creu Roja, San José i Santa Adela, a Madrid, després de passar setmanes ingressat.
Va nàixer a Madrid, el 16 d’octubre de 1952 i en la seua carrera professional va destacar per les seues intervencions en casos que van aconseguir gran notorietat en els mitjans de comunicació. Va defensar entre altres a Nieves Soldevilla, "la dolça Neus", acusada de matar el seu marit; als policies condemnats per la desaparició de Santiago Corella, "el Nani", o a Dionisio Rodríguez, "El Dioni", guàrdia de seguretat que el 1989 va robar un furgó amb 298 milions de pessetes. També va portar l’acció popular en els casos "Roldán", "Filesa" i "Fons reservats".
Sempre embolicat en la polèmica
En no poques ocasions es va veure embolicat en la polèmica. El 2002 va ser condemnat a dos anys de presó i una multa de 3.420 euros per un delicte contra la intimitat relacionat amb l’enregistrament i publicació el 1998 pel diari "Ya", del qual va ser el seu president-editor, de fotogrames d’un vídeo sexual, on apareixia el director d’El Mundo, Pedro J. Ramírez.
El 2005 l’Audiència Provincial de Madrid el va condemnar també a sis anys de presó per un delicte continuat contra la Hisenda Pública, li va imposar una multa de 24.753.698,52 euros i el va condemnar a indemnitzar Hisenda amb 1.839.716,85 euros. Finalment va ser detingut aquell mateix any a Buenos Aires, però l’endemà va ser posat en llibertat, en estar acusat d’un "delicte menor", excarcelable per a la legislació local, i des d’Espanya es va sol·licitar a l’Argentina la seua extradició. El 2006 va ser detingut en Fuentes de Oñoro (Salamanca), després de fugir de l’aeroport de Lisboa, quan agents portuguesos van intentar identificar-lo, per la qual cosa va ingressar a la presó.
L’agost del 2008 va sortir de la presó de Teixeiro, a A Coruña, per a disfrutar d’un permís de quatre dies, però va trencar la seua condemna i no va tornar. Quatre dies després es va dictar una nova ordre de crida i cerca contra ell i finalment va ser novament detingut a Buenos Aires (Argentina) per la Interpol. El 2023 va rebre una de les seues últimes condemnes, en aquesta ocasió per una estafa en un negoci de compravenda de petroli i fer-ho en qualitat d’advocat quan estava suspès com a tal.
Els fets van ocórrer el 2014, quan el famós advocat va oferir a les tres víctimes actuar com mitjancer en un projecte de compravenda i subministrament d’hidrocarburs amb l’entitat estatal YPF a Buenos Aires.
Vida sentimental agitada
Va tenir també una vida sentimental agitada. Va estar casat en almenys quatre ocasions. La primera, el 1976, amb Pilar Marqueta, amb la qual va tenir dos fills. El 1978 es va casar amb la xilena Viviana Gimeno, de qui es va separar el 1996, i dos anys després va contreure matrimoni amb Laura Fernández. Aquesta última va ser acusada d’haver-hi contractat a uns sicaris per matar-lo. L’advocat va ser ferit greument el 17 de juny de 1999 quan arribava al seu domicili de Las Rozas (Madrid). La seua llavors dona va ser condemnada a onze anys i sis mesos per planejar amb l’autor dels trets el seu assassinat.
El maig de 2005 va contreure matrimoni amb l’exmassatgista Vanessa Palomar, que va deixar abandonada el 2006 al costat d’un maletí de 45.000 euros a l’aeroport de Lisboa, per fugir de la policia. També van ser coneguts els seus vincles amb dones del panorama mediàtic de l’època com Nuria Bermúdez, que va saltar a la fama després d’assegurar haver mantingut relacions amb Antonio David Flores, exmarit de la filla de Rocío Jurado, Rocío Carrasco.
Precisament, Antonio David va ser soci de Rodríguez Menéndez a la revista Dígame, que difonia informacions de dubtosa veracitat i que va ser objecte de querelles per injúries i calúmnies com la que li va costar sis mesos de presó i el pagament d’una multa per difamar al periodista Fernando Jáuregui.