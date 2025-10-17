SEGRE

La UdL té 36 investigadors entre els més citats del món, 3 més que l'any passat

La catedràtica Luisa F. Cabeza Fabra continua essent la millor posicionada de la Universitat de Lleida en el rànquing elaborat per l'Universitat de Stanford, SciTech i Elsevier

Un laboratori de l'ETSEAFiV, centre que concentra la majoria de personal reconegut.UdL

Un total de 36 científics de la Universitat de Lleida figuren a la darrera actualització de la prestigiosa base de dades dels investigadors més citats a escala mundial del 2024. Aquesta classificació, elaborada per experts de la Universitat de Stanford, l'empresa SciTech Strategies Inc. i l'editorial Elsevier, inclou tres investigadors més que a l'edició anterior. La catedràtica de l'Escola Politècnica Superior, Luisa F. Cabeza Fabra, manté la seva posició com a investigadora més destacada de la UdL, ocupant el lloc 1.252 amb 4.958 citacions, excloent les autocites.

Per centres, l'Escola Politècnica Superior ha aconseguit posicionar 9 membres del seu personal docent i investigador en aquest prestigiós llistat. La segueix l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària amb 18 investigadors, mentre que la Facultat de Medicina compta amb 8 representants i la Facultat de Dret, Economia i Turisme amb 1. 

Després de Cabeza, els millors posicionats són Gustavo A. Slafer (ETSEAFiV - Agrotecnio) al lloc 23.906, Álvaro de Gracia (EPS) en la posició 26.847, i els doctors José Manuel Porcel i Reinald Pamplona, ambdós de la Facultat de Medicina i l'IRBLleida, en els llocs 29.503 i 37.883 respectivament.

Completant el top 10 dels investigadors lleidatans més citats trobem Olga Martín (ETSEAFiV-Agrotecnio) a la posició 42.193, Estela Mariné (FDET) al lloc 43.157, Fernando López-Gatius (Agrotecnio) en el 61.133, Xavier Matías-Guiu (Medicina-IRBLleida) ocupant el lloc 71.460, i Paul Christou (ETSEAFiV-Agrotecnio) en la posició 78.264.

Wang segueix liderant el rànquing mundial

En l'àmbit internacional, el científic Zhong Ling Wang de l'Acadèmia Xinesa de Ciències manté el lideratge mundial durant 2024 amb 40.519 citacions. A nivell estatal, Avelino Corma, de l'Institut de Tecnologia Química (ITQ-CSIC-UPV), repeteix com a primer espanyol, situant-se en la posició 139 del rànquing global. Pel que fa a Catalunya, el millor posicionat és Mel Slater de la Universitat de Barcelona, que ocupa el lloc 352 de la classificació mundial.

