Aquests cotxes s’alliberen de la ITV: nova norma que canvia les regles el 2025
Els vehicles històrics matriculats abans de 1965, amb més de seixanta anys d’antiguitat, quedaran exempts de passar la revisió obligatòria
A partir del 2025, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) viurà un canvi destacat a Espanya: els automòbils històrics matriculats abans de 1965, és a dir, amb més de seixanta anys d’antiguitat, deixaran d’estar obligats a sotmetre’s a la revisió periòdica. Tot i que la inspecció continuarà sent opcional, aquesta modificació suposa un alleujament per als propietaris i un reconeixement al valor patrimonial d’aquests vehicles clàssics.
La ITV és un control tècnic i legal imprescindible per garantir la seguretat i el respecte mediambiental dels vehicles en circulació. Fins ara, la seva periodicitat variava segons el tipus i l’edat del vehicle, però els exemplars històrics gaudiran d’un tractament especial a partir d’aquesta nova normativa.
Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), un vehicle històric és aquell que, per la seva antiguitat o interès cultural, mereix protecció i conservació. Per obtenir aquesta consideració, ha de tenir almenys trenta anys i mantenir les seves característiques originals sense modificacions essencials.
Malgrat l’exempció, la DGT recorda que la responsabilitat de mantenir el vehicle en bon estat continua sent del propietari. Es recomana, per tant, realitzar revisions voluntàries per garantir una circulació segura i facilitar tràmits com l’assegurança o l’accés a zones urbanes amb restriccions.
Aquesta mesura reforça el compromís de l’administració amb la preservació del patrimoni automobilístic i dóna suport a clubs i col·leccionistes que treballen per mantenir viva la història del motor a Espanya.