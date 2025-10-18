FIRA
El Cervisia arranca amb 37 tipus diferents de cervesa
La 15a edició de la fira Cervisia Lleida va arrancar ahir a la tarda a la plaça de la Llotja amb una sèrie d’activitats que combinen gastronomia, música i la degustació de trenta-set cerveses diferents repartides entre vuit barres. Organitzat per la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) i el grup Mahou-San Miguel, el certamen continua avui amb la novetat dels maridatges populars: tastos comentats des de l’escenari principal per un beersommelier de San Miguel, a les 14.00 i a les 20.00 hores. Així mateix, està prevista una altra tanda demà a les 12.30 hores.
Paral·lelament, el recinte comptarà durant el cap de setmana amb l’animació d’Els esbojarrats cervesers, a càrrec de Sac Espectacles, i diumenge tindrà lloc una matinal de ball a partir de les 11.00 hores amb les exhibicions d’El Mirall i ZMO.