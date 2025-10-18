Mor el periodista i ex-director de TV3 Enric Canals als 73 anys
Va produir diversos programes de televisió i va ser el director general de difusió de la Generalitat de 1997 a 2001
El periodista i productor audiovisual Enric Canals i Cussó ha mort aquest dissabte amb 73 anys, segons ha avançat l'ACN. Nascut a Tiana el 1952, va ser part de l'equip fundacional de Televisió de Catalunya, de la qual en va ser el segon director, entre 1984 i 1989.
Canals va treballar per diversos diaris, com 'El País' o 'Diari de Barcelona', i també té recorregut a Ràdio Barcelona. Més endavant, va dirigir 'El Observador' i va ser el fundador de la productora audiovisual Mercuri SGP.
També va ser membre del Consell Audiovisual de Catalunya, director general de difusió de la Generalitat de 1997 a 2001 i delegat a Catalunya del grup Vocento.
Principalment es va dedicar a la producció de programes i sèries per a la televisió, sobretot de gènere documental i contingut històric. Entre elles, hi ha 'Te'n recordes?', 'Els dies que van canviar la nostra vida', 'Aquest temps, aquest país', 'Aquell 1898', 'A l'ombra de la Gran Guerra' o 'Classificació A.C.R.', amb què va guanyar el 1996 el Premi Òmnium Cultural a millor programa de televisió. Aquest es basava en els informes de la policia franquista sobre personalitats i institucions contràries a la dictadura.
Aquesta sèrie es va traduir més tard en el llibre 'Sota Control (ACR)', escrit amb Ramon Perelló. Canals també és l'autor dels llibres 'Te'n recordes..? (Crònica sentimental), escrit amb Joaquim Roglan; 'Aquell 98', amb Jesús Conte; i 'Delators. La justícia de Franco'.
Pel que fa a les distincions, el 2013 va guanyar el Premi Godó de reporterisme i assaig periodístic per l'obra 'Pujol Catalunya'. Finalment, el 2012 va coproduir la pel·lícula 'El perfecte desconegut', dirigida per Toni Bestard.