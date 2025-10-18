MEDICINA
La novedosa teràpia que millora el pronòstic de pacients d'un agressiu tipus de càncer de mama
Ofereix menys efectes adversos que la quimioteràpia tradicional i és abans de la cirurgia
Una nova teràpia abans de la cirurgia ofereix uns millors resultats en dones amb càncer de mama tipus HER2+. Els investigadors de l'Hospital Universitari de Munic i del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han descobert que a l'administrar un anticòs conjugat específic, el trastuzumab deruxtecan, en aquest tipus de càncers localment avançats i d'alt risc es millora el pronòstic dels pacients.
L'assaig clínic internacional DESTINY-Breast11 ha demostrat que aquesta teràpia augmenta la taxa de resposta patològica completa, un indicador clau per reduir el risc de reaparició de la malaltia. A més, també té menys toxicitat que la quimioteràpia estàndard. En aquest estudi hi han participat 641 pacients.
Aquest nou tractament dona un bri d'esperança envers la lluita contra el càncer de mama HER2+, un subtipus agressiu però tractable. Segons el doctor Santiago Escrivà de Romaní, investigador del VHIO, “una de cada tres pacients diagnosticades de càncer de mama en estadi primerenc es considera d'alt risc, ja que hi ha més probabilitat que la malaltia reaparegui i presenti un pronòstic desfavorable si no reben el tractament adequat”. Per aquesta raó, ha apuntat, és molt important poder obtenir una resposta patològica completa, és a dir eliminar totalment les cèl·lules canceroses de la mama i dels ganglis en el moment de la cirurgia.