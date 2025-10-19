Alerta per una nova estafa amb falses multes de trànsit via SMS
Les autoritats han emès recentment un avís per advertir la ciutadania sobre una nova onada de fraus digitals que suplanten la identitat de la Direcció General de Trànsit (DGT). Els ciberdelinqüents envien missatges SMS o correus electrònics informant de suposades multes de trànsit i insten la víctima a efectuar un pagament immediat per evitar un recàrrec.
El mètode, cada cop més comú, juga amb la pressa i la confusió dels usuaris. En clicar l’enllaç que inclouen els missatges, les víctimes accedeixen a pàgines web falses que imiten l’aspecte oficial de la DGT, on se’ls demanen dades personals i bancàries. A partir d’aquí, els estafadors poden accedir als comptes i robar els diners.
Des de la DGT recorden que no s’envien notificacions de sancions per SMS ni per correu electrònic, i que qualsevol comunicació que sol·liciti un pagament a través d’un enllaç és sospitosa. Es recomana no facilitar dades personals, verificar sempre amb canals oficials i mantenir actualitzats els sistemes de seguretat i antivirus.
Els experts en ciberseguretat insisteixen que la millor defensa és la prudència i la verificació: “Si tens dubtes, no paguis ni cliquis cap enllaç —contacta directament amb la DGT o consulta la teva seu electrònica”, han remarcat.