ENTREVISTA
Elena Foguet
La Roca Village ret homenatge a les comarques lleidatanes amb il·lustracions de Lara Costafreda, productes gastronòmics i la figura de Pepa Domingo com a referent de la moda a través de les fotografies de Toni Prim
La Roca Village ha presentat aquesta setmana el seu Tribut a Lleida, una sèrie d’iniciatives i activitats que s’allargaran fins al gener, els detalls de les quals explica Elena Foguet, Chief Marketing Officer de The Bicester Collection Europe.
Quins objectius té aquest ‘Tribut a Lleida’?
La nostra missió és tenir un impacte en la vida de les persones i el nostre compromís amb el territori també és molt important, fa 27 anys que som a Catalunya. Amb aquesta iniciativa, volem fomentar la creativitat, el talent i la diferenciació i, com a plataforma que és La Roca, donar-li visibilitat global, ja que ens visiten persones d’arreu del món.
Com naix la iniciativa?
De la col·laboració que tenim des del primer any del Raimat Arts Festival, amb els quals compartim valors com el de recolzar el territori i treure a la llum la creativitat i els atributs de les comarques lleidatanes a través del nostre propi projecte a La Roca.
El suport al talent femení és un dels pilars?
Com a part del projecte, La Roca Village ha col·laborat amb Lara Costafreda, que ha creat una sèrie exclusiva d’il·lustracions que reimaginen l’arquitectura del Village integrant elements de Lleida, connectant la identitat local amb una perspectiva local. La Lara ens demostra que la creativitat no té fronteres i que pot viure en un poble com Sudanell i continuar treballant amb firmes internacionals com Hermès o Chanel. Aquest suport al talent local i al femení en particular és una aposta ferma i constant que tenim, perquè creiem fermament que l’art té el poder de connectar les persones a través de l’emoció.
Una altra mostra és l’exposició fotogràfica de Toni Prim, que captura el llegat de Pepa Domingo.
És que Pepa Domingo va ser una figura clau en la moda espanyola dels anys 80 i la mostra, que es pot veure a l’Art Space del Village (imatges inferiors), revela com Lleida es va convertir en un referent estètic i en un territori pioner en l’avantguarda de la moda.
I parlar de Lleida és fer-ho de gastronomia...
El menjar és el que uneix la família, els amics... és un punt important de connexió i d’emoció. I Lleida no és només el menjar, és el producte i nosaltres volem parlar d’autenticitat i de qualitat, de com fem les coses. I ho fem amb productes d’excel·lència de les comarques lleidatanes de la mà d’Aitona Gourmet, firma amb què també compartim aquests valors. Per això insisteixo que volem ser plataforma per donar visibilitat, no només al món, sinó també al públic de Catalunya, que per a nosaltres i els nostres hostes és molt important.
Parla d’hostes, a què es refereix?
Treballem amb una filosofia d’hospitality, d’hotel de cinc estrelles, perquè tot ens ha de portar a l’excel·lència en com els cuidem i com se sentiran. No perquè sigui una experiència de luxe, sinó una bona experiència, diferent.
No són un centre comercial, remarca.
No, perquè som una destinació d’experiència. Volem que el client quan arribi aquí s’oblidi de tot, dels problemes, de l’estrès i tingui un moment en el qual gaudeixi a l’aire lliure i no sigui només la compra d’una camisa o un vestit, sinó que se sorprengui i torni.
I tampoc un outlet...
Tenim firmes prèmium que ofereixen molt bon producte, de qualitat, ben atesos i a bon preu. Però ni el producte està mal exposat, ni són saldos, ni és excessivament barat. Volem protegir la imatge de les firmes perquè som al món de la moda i devem un gran respecte a aquest sector. Darrere hi ha grans professionals als quals cal recolzar l’esforç que suposa cada peça, de cada aparador.
El vincle amb Lleida seguirà?
Espero que aquesta iniciativa doni fruits i naixin futurs projectes basats en el talent, l’empoderament i el compromís amb el territori i la creativitat.