TREBALL
“Hem guanyat llibertat”: el testimoni de Núria Zoroa del teletreball
Li permet guanyar temps amb la família i qualitat de vida
La Núria Zoroa viu des del 2020 amb la seua família a Guimerà, on ja havia passat els estius i els caps de setmana amb els seus avis. Natural de Sabadell, va decidir deixar enrere la vida de la ciutat per instal·lar-se de forma estable en aquest petit municipi de la Vall del Corb, buscant tranquil·litat i una millor conciliació familiar.
Zoroa treballa com a experta en continuïtat de negoci en una entitat financera amb un model híbrid de teletreball. “Alguns dies he d’anar a l’oficina, però amb dos nenes petites seria molt complicat fer-ho diàriament”, explica.
La possibilitat de treballar des de casa li ha permès quedar-se a Guimerà sense renunciar a la seua carrera professional. “El teletreball m’ha donat temps i qualitat de vida. Quan acabo la jornada puc estar a l’esco-la en dos minuts, passo més temps amb les meues filles i estalvi hores de desplaçament. Amb nens es nota moltíssim”, comenta.
Reconeix que viure en un entorn rural té alguns inconvenients, com la necessitat de desplaçar-se per fer compres o gestions, però considera que els avantatges pesen molt més. “Aquí tenim tranquil·litat, podem sortir al parc a la tarda, treure al gos, gaudir de la natura...”, destaca. El canvi, explica, no només ha millorat el seu equilibri familiar, sinó també el seu benestar emocional. “Hem guanyat llibertat”, confessa.
Tot i així, reconeix les limitacions del teletreball: “Quan falla la connexió, com em va passar fa un temps, m’he de moure per poder continuar treballant. A més, estàs més aïllat dels companys; a l’oficina sorgeixen xarrades més perso-
nals, mentre que ara parlem a distància exclusivament de qüestions de feina.” Malgrat aquests petits inconvenients, Zoroa no es planteja tornar a viure en una ciutat. “Aquí el ritme és un altre i puc atendre el meu treball sense renunciar a tenir uns moments de qua- litat amb la família”, apunta.