PROJECTES
La Paeria promou un programa d’incubació de videojocs per a joves de Lleida
La Ponent GameJam, que acaba aquesta tarda, ha estat l’inici de la proposta
La Paeria ha començat un programa d’incubació de videojocs encarat als joves de Lleida. Aquesta pionera iniciativa busca donar oportunitats al jovent per a que puguin forjar-se un futur en aquest mercat creixent i transformin les seues idees en projectes reals. Els participants podran transformar un prototip inicial d’un videojoc, amb la possibilitat de que acabi sortint a la venda. D’aquesta forma, la proposta busca potenciar l’emprenedoria, el talent jove, potenciar la innovació digital i enfortir les indústries creatives.
La Ponent GameJam ha donat el tret de sortida del programa, que va començar aquest divendres 17 i acaba avui diumenge a la tarda. Durant 48 hores, els assistents han treballat conjuntament en prototips de videojocs. Es seleccionaran certs projectes, que s’incubaran al Coworking Casa de Fusta del Centre Històric, on rebran el recolzament i el consell de professionals del sector.
El programa d’incubació és un projecte itinerant, i durant sis mesos els joves seran acompanyats per experts que els aconsellaran de forma completamenr gratuïta. A més, els projectes seleccionats també rebran un ajut econòmic de 1.000 euros.
L’Associació Òrbita25, especialitzafa en videojocs i art digital, coorganitza el projecte, aportant experiència i coneixement en el disseny i desenvolupament. El programa ha rebur una subvenció de 15.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa s’emmarca dins el projecte HÔME, una iniciativa de l’Ajuntament de Lleida que integra polítiques d’Habitatge, Ocupació, Mobilitat i Emprenedoria, amb l’objectiu de facilitar l’emancipació i la inserció laboral, especialment de la població jove