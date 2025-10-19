TRADICIONS
Tancament de la Tronada de Lleida amb cultura popular
La catorzena edició de la Tronada, el festival de cultura popular de Lleida, va acabar ahir amb un programa ple d’actes. Gegants i bestiari del Grup Cultural Garrigues i Patronat del Corpus, amb música de Gralles i Puputs de Montoliu, van protagonitzar la cercavila al migdia a l’Eix Comercial. El cantautor Samuel Arderiu va obrir la tarda a la plaça Sant Joan i al carrer Sant Antoni va tenir lloc la plantada de gegants i bestiari de Manresa, Cappont, Montoliu, Linyola, Patronat del Corpus i Grup Cultural Garrigues. També hi va haver màgia, una demostració de ball amb Laura Sànchez i cant georgià amb Pesvebi. Per tancar la jornada hi va haver una altra cercavila a l’Eix amb gegants, bestiari i capgrossos; mentre que Sant Joan va acollir balls tradicionals, amb grups de cultura popular i el final de festa amb totes les companyies.