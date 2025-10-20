Una caiguda mundial d'Amazon Web Services provoca problemes en "múltiples serveis"
La incidència afecta sobretot els Estats Units i aplicacions com Prime, Duolingo o Fortnite
Una caiguda mundial d'Amazon Web Services (AWS) provoca problemes en "múltiples serveis". Segons ha explicat l'empresa en la seva pàgina web, la incidència afecta sobretot els Estats Units i s'ha originat a la regió de Virginia. Entre les plataformes amb fallades aquest dilluns al matí hi ha Prime, Duolingo, Canva, Fortnite i alguns serveis financers, entre altres.
La companyia ha assegurat que treballa per "accelerar la recuperació" de l'avaria i recomana als clients que "reinteintin" les seves sol·licituds. A Catalunya, l'afectació ha començat cap a les nou del matí, tot i que no provoca grans problemes. AWS és la major plataforma de computació al núvol i dona servei arreu del món.
Derivat de la incidència, Aena ha informat que no es pot pagar amb targeta als aparcaments dels aeroports d'arreu de l'Estat.