Canvi a horari d’hivern: la matinada de dissabte a diumenge a les 03:00 seran les 02:00
Mantenint-se fins el març del 2026, mentre el govern espanyol busca abolir aquest sistema
La matinada de dissabte vinent a diumenge haurem de retardar els nostres rellotges una hora, quan a les 03:00 passaran a ser les 02:00, donant així inici a l’horari d’hivern. Segons estableix la normativa vigent, aquest horari es mantindrà fins la matinada del 28 al 29 de març del 2026, data en la qual tornarem a l’horari d’estiu.
La Unió Europea fixa una data i hora comunes per a tots els Estats membres respecte als canvis d’horari estacionals. L’última comunicació oficial de la Comissió Europea sobre aquest assumpte data de 2021, on es va establir el calendari de canvis fins 2026, sempre durant els últims caps de setmana de març i octubre a les 02:00 hora espanyola.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dilluns mitjançant un vídeo en xarxes socials la seua intenció de reactivar el debat per abolir el canvi horari estacional a la UE. L’Executiu espanyol ha portat aquest mateix dilluns l’assumpte a una reunió de ministres d’Energia a Luxemburg, on ha plantejat reformar el sistema ja el 2026, argumentant que amb prou feines contribueix a l’estalvi energètic i que fins i tot té "un impacte negatiu" en la salut i qualitat de vida dels ciutadans.
Història del canvi horari a Espanya
El primer canvi d’hora a Espanya es remunta a 1918, encara que hi va haver períodes en els que no es va aplicar, com entre 1920-1925 i 1930-1936. Durant la dictadura franquista, el 1940, es va reprendre aquesta mesura per sincronitzar l’horari espanyol amb l’Alemanya nazi i altres països d’Europa Central. Posteriorment, la crisi del petroli dels anys 70 va motivar la recuperació de l’horari d’estiu a Espanya i la resta d’Europa, sistema que es manté vigent fins que es produeixin canvis a nivell europeu.
És efectiu l’estalvi energètic?
En l’últim canvi horari de març de 2025, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) va reconèixer que no ha realitzat estudis recents sobre l’impacte del canvi d’hora. L’organisme va assenyalar que no existeixen informes actualitzats a Espanya que demostrin un estalvi energètic associat a aquesta pràctica, sent l’últim estudi de 2015, anterior al context energètic actual.
L’informe més recent sobre aquesta qüestió va ser elaborat per la Comissió d’Indústria, Investigació i Energia del Parlament Europeu el 2018. L’esmentat estudi va concloure que els possibles estalvis energètics són marginals i no hi ha certesa que beneficiïn per igual tots els Estats membres. Mentre hi podria haver cert estalvi en il·luminació, no està clar que passi el mateix amb la calefacció, on fins i tot podria augmentar el consum.
L’IDAE ha subratllat que les anàlisis tradicionals sobre l’impacte energètic del canvi horari s’han vist alterats significativament per les noves exigències d’eficiència energètica en il·luminació i climatització, l’evolució en la construcció d’edificis i la progressiva implementació de l’autoconsum, factors que compliquen l’avaluació precisa dels seus beneficis en el context actual.