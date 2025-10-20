CERTÀMENS
Firauto Balaguer tanca amb el 23% de cotxes venuts
Més de 7.000 persones visiten la fira del vehicle d’ocasió
La capital de la Noguera va tancar ahir una nova edició de la fira del vehicle d’ocasió, Firauto, amb un bon balanç tant d’assistents com de vendes. Segons va informar l’alcaldessa, Lorena González, “des de divendres fins ahir més de 7.000 persones van visitar la fira, que aquest any celebra l’edició número 33, i estem molt satisfets amb les vendes, ja que el 23% dels vehicles que s’exposaven, que eren uns 200, s’han venut”. En aquest sentit González va remarcar que “a més de les vendes que s’han tancat, la fira també ha servit perquè els interessats a comprar un vehicle tinguin una primera presa de contacte amb algun venedor, per la qual cosa esperem que en les properes setmanes es tanquin diverses operacions gràcies a Firauto”. González va afegir que “els expositors s’han mostrat molt satisfets per com ha anat la fira, i el cert és que és un esdeveniment molt sol·licitat pel sector, que genera activitat i la ciutadania aprofita per veure les novetats del món de l’automòbil i comprar”. Entre els principals reclams aquest any hi havia tant els vehicles de la gamma SUV com les autocaravanes, malgrat que González va assenyalar que el cotxe elèctric es va obrint pas a poc a poc. “Prova d’això és que aquest any la zona destinada a aquest tipus de vehicles s’ha ampliat”, va afegir.