CERTÀMENS
Gimcana de tractors a Barbens en clau femenina
Una de les activitats estrella de la Fira de la Poma
La Fira de la Poma de Barbens trenca tòpics i ahir va acollir una gimcana de tractors en què van poder participar tant homes com dones. Els participants van haver de portar a terme un recorregut, conduint un d’aquests vehicles agrícoles, en el menor temps possible. En la categoria femenina, el podi va estar encapçalat per Maria Suller, seguida per Anna Atero en segon lloc, i Neus Ros en tercera posició. En la categoria masculina, els guanyadors van ser Ionel, Doru i Adelin, que van demostrar gran destresa en el maneig dels tractors durant les proves de precisió i maniobra. La jornada va comptar amb la col·laboració dels Amics dels Tractors Antics de Ponent que van exposar les seues màquines restaurades.
La prova, organitzada amb la col·laboració de Tallers A. Miquel-Linde, Baltrons, Raimat Reparacions i la Cooperativa d’Ivars, va ser un exemple de la voluntat d’obrir les tradicions agrícoles a tothom.
Després de la gimcana, els assistents van poder gaudir d’un matí ple d’activitats familiars, amb tallers infantils, un circuit de tractors per als més petits i la cercavila del gegantó Poma Pometa, acompanyat per la colla gegantera d’Ivars d’Urgell. La jornada va continuar amb l’espectacle infantil La gallina dels ous d’or, de Zum Zum Teatre.