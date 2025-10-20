Medalles per a 44 formatges artesans del Pirineu
Els productors de l’Alt Urgell i de la Cerdanya van rebre 17 guardons
El concurs de formatges artesans de la fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell va premiar un total de 44 de 15 categories diferents. Els artesans de l’Alt Urgell i de la Cerdanya van rebre 17 medalles.
La 31a edició de la Fira dels Formatges Artesans del Pirineu va tancar portes amb un total de 9.200 tiquets venuts i 55.200 degustacions de formatge. Durant aquests tres dies milers de persones es van atansar al recinte i es van vendre més de 7.000 quilos de les diferents varietats. La venda de tiquets va créixer un 8,23% respecte a l’edició de l’any passat, quan se’n van vendre 8.500.
La responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, Gemma Tó, va qualificar d’“èxit” el certamen, que ha coincidit amb un cap de setmana amb unes condicions meteorològiques immillorables i que ha ajudat que la d’enguany hagi estat una de les més freqüentades dels últims anys i que el nivell de vendes sigui també molt positiu. De fet, algunes de les parades ja van tancar ahir al migdia al quedar-se sense existències.
La consolidació d’aquesta edició també queda demostrada amb la gran afluència de famílies senceres que han assistit a la segona edició de la Fira Xica, ubicada al carrer Canonges i que ha augmentat en un 50% la seua participació.