Què passaria si ens quedéssim amb l'horari d'hivern per sempre?: els experts ho recomanen
Hi hauria més Sol durant el matí a l'estiu, però es pondria menys tard
El Govern espanyol ha demanat aquests dies, on s'apropa el canvi d'horari, que es deixi de canviar l'hora a la Unió Europea com s'ha fet fins ara. La proposta és deixar un horari fix perquè, segons els experts, canviar d'hora acaba sent perjudicial per la salut. La proposta, que ara està a mans de la direcció de la Unió Europea, podria tirar endavant, així que ens hem preguntat: què passaria a Lleida si es mantingués sempre l'horari d'hivern?
Més Sol pel matí, però menys a la tarda durant l'estiu
Durant l'hivern, l'Horari Central Europeu (CET) és el UTC+1. Aquest horari permet que al Solstici d'hivern, el 21 de desembre, el dia amb menys Sol de l'any, ben a prop de Nadal, el Sol surti a les 08:20 a Lleida, i a les 17:30 es pongui per l'horitzó. Amb el pas del temps, el Sol surt cada cop més d'hora i es pon més tard. L'últim dia d'hivern (el 21 de març), per exemple, el Sol surt a les 06:58 i se'n va a les 19:10 del vespre.
Si deixéssim aquest horari durant l'estiu, però, notaríem el canvi perquè el Sol marxaria més d'hora durant l'estiu. El dia de Sant Joan, per exemple, el Sol sortiria a les 05:23 del matí i marxaria a les 20:35, una hora abans que com es feia fins ara.
Els experts el recomanen
La Societat Espanyola del Son recomana mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any per promoure un ritme biològic més estable. En un comunicat publicat aquest dilluns, l'entitat argumenta que aquest horari afavoreix el rendiment intel·lectual i ajuda a reduir l'aparició de malalties, a més de permetre una major sincronització entre la sortida del sol i l'inici de la jornada laboral i escolar.
Els especialistes destaquen que l'horari d'hivern propicia una major exposició a la llum solar durant la jornada, fet que contribueix positivament a la salut general de la població.
L'adopció d'un horari únic durant tot l'any podria suposar millores significatives per a la salut pública segons els experts. La Societat Espanyola del Son insisteix que l'estabilitat horària contribueix a un millor descans i, per tant, a un increment del benestar general de la població. Aquesta proposta arriba en un moment de debat sobre l'efectivitat i la necessitat de mantenir els canvis horaris estacionals a Espanya i a Europa.