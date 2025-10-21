ENERGIA
A les tres seran les dos? Espanya vol eliminar els canvis d'hora per energia i salut
Brussel·les ho estudiarà però es mantindrà la mesura fins haver-hi consens
La Comissió Europea va reiterar ahir que posar fi al canvi horari dos vegades a l’any és “la via més lògica per avançar” després que el Govern espanyol hagi reobert el debat en la reunió de ministres d’Energia de la UE que es va celebrar a Luxemburg. “Encara que aquest canvi horari estacional continu pot no ser una prioritat a l’agenda política de la UE, és una qüestió que preocupa milions de ciutadans de la Unió”, va defensar el comissari europeu d’Energia, Dan Jorgensen.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que demanaria que s’acabés des del 2026 amb el canvi d’hora estacional, esgrimint que amb prou feines ajuda a estalviar energia i que fins i tot té “un impacte negatiu” en la salut i en la vida dels ciutadans. Malgrat això, aquest cap de setmana els rellotges tornaran a canviar i la matinada de dissabte a diumenge es retardaran una hora i a les 3.00 seran les 2.00.
Després de la proposta d’Espanya, que compta amb el suport de Finlàndia i Polònia, la Comissió s’ha compromès a fer una anàlisi “més detallada”. Així, s’espera que ben aviat es posi en marxa un estudi per guiar la presa de decisions sobre la qüestió.
En qualsevol cas, el comissari va recalcar que els canvis horaris continuaran fins que els colegisladors adoptin formalment una decisió, en el cas del Consell, per majoria qualificada.
El 2018, l’Executiu comunitari ja va plantejar posar fi al sistema de canvi bianual, però entre els països, l’assumpte només s’ha debatut de manera informal o en grups de treball, sense arribar a fer el pas per modificar la norma.
De fet, una consulta pública en la qual van participar 4,5 milions de ciutadans europeus va recolzar suprimir el règim actual amb un 84% de suport i el Parlament Europeu també s’ha mostrat a favor de suprimir-lo.
Cristina Vidal, directora del Centre Psico Lleida
La psicòloga lleidatana assegura que hi ha evidències científiques que demostren “sense cap dubte” que el canvi d’hora té efectes en la salut de les persones. “Ens afecta en el son i arrosseguem durant setmanes somnolència, per la qual cosa estem més cansats, fatigats, irritables i estressats, i no rendim igual”, remarca.
Malgrat que assegura que “som capaços d’adaptar-nos, aquest canvi ens fa passar per un periple de malestar que, si no es fes, seria prescindible”. També apunta que alteren la concentració i l’alimentació de les persones.
Experts en el son diuen que l’horari d’hivern és més beneficiós
A més, va advertir que els canvis horaris no són “gens beneficiosos” ja que hi ha “molta evidència científica” sobre “l’augment de la tendència a hipertensió, diabetis o més incidència d’infarts”. En tot cas, Pin va afirmar que, a l’hora de prendre una decisió sobre el final del canvi horari, “més que convèncer, el que caldria fer és un consens entre diferents estaments”, com “metges, experts en el son, psicòlegs, empresaris i sociòlegs”. Tanmateix, l’última enquesta del CIS assenyalava que els ciutadans prefereixen l’horari d’estiu. La comissió d’experts convocada per l’Executiu el 2018 no va arribar a cap “resolució concloent” sobre el canvi d’horari estacional. Aquests experts també van estudiar la conveniència de modificar l’actual fus horari –el mateix que Alemanya i de l’època franquista–, sobre la qual cosa tampoc no es va plantejar “cap canvi”.