INICIATIVES
La Banda Municipal de Lleida trenca barreres amb la música
Més de 430 assistents en el recital programat per Apropa Cultura a l’Auditori
Més de 430 persones van gaudir ahir del concert de la Banda Municipal de Lleida a l’Auditori Enric Granados, amb motiu de la primera edició de La Banda ens Apropa, una iniciativa impulsada per Apropa Cultura perquè la música en directe arribi a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. La Banda va interpretar un repertori farcit de temes coneguts, amb peces de musicals com Els Miserables, El Fantasma de l’Òpera, Mamma Mia!, El Rei Lleó i Mecano.
“Es tracta d’un concert amb característiques especials pensades per donar resposta a les necessitats de la trentena d’entitats socials d’una desena de municipis lleidatans que ens acompanyen”, va explicar Miriam Arnaz, mediadora d’Apropa Cultura a Lleida i Pirineus. “La cita té un horari accessible –a les 11.00 del matí, a diferència de la resta de propostes que programa l’Auditori–, una entrada flexible i relaxada –les portes de la sala s’obren una hora abans perquè els usuaris amb cadira de rodes, caminadors o crosses hi puguin accedir tranquil·lament–, i els llums de l’espai es queden oberts durant la funció”. Així mateix, l’entrada d’ahir tenia un preu màxim de tres euros, com passa amb totes les propostes que programa Apropa Cultura. “Una de les primeres barreres que enderroquem és l’econòmica. En aquesta ocasió, fins i tot algunes entitats que no poden assumir el cost han vingut becades per l’Auditori”, va assegurar Arnaz.
“Estem molt agraïts a Apropa Cultura, ja que ens facilita molt la feina”, va admetre Elvira Picó, de la Fundació Esclerosi Múltiple. “Els professionals poden acompanyar els nostres usuaris a aquest tipus d’activitats dins del seu horari laboral”, va apuntar.
Equipaments col·laboradors
Per la seua part, Amàlia Atmetlló, tècnica de mediació de l’Auditori, va afirmar que “com a equipament municipal, hem d’obrir les nostres portes per garantir l’accés universal a la cultura a tota la ciutadania”.
A part de l’Auditori, entre els altres equipaments de la ciutat que col·laboren amb Apropa Cultura i programen concerts i espectacles de tot tipus es troben el Teatre Municipal de l’Escorxador, el teatre de la Llotja, el Museu Morera, la Fundació Sorigué i, ben aviat, el Museu de Lleida, segons Arnaz.