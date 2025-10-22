INFÀNCIA
Demanen incloure en el Codi Penal el ciberassetjament i l’assetjament escolar
L’advocat lleidatà Ramon Arnó compareixerà avui com a expert en la comissió de Justícia del Congrés de Diputats sobre el projecte de llei orgànica per a la Protecció de les Persones Menors d’Edat en els Entorns Digitals. En la seua compareixença, Arnó, que intervindrà com a responsable de la comissió de Societat Digital de l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals, demanarà la tipificació com a delicte de l’assetjament escolar i ciberassetjament. L’advocat va explicar ahir a SEGRE que el Codi Penal no els recull de forma específica, per la qual cosa quan hi ha un cas se li aplica l’article 173 o altres preceptes relatius als delictes de lesions, amenaces, coaccions o injúries i calúmnies. Sobre això, Arnó va recordar que actualment estan tipificats al Codi Penal altres tipus d’assetjament com el sexual, el laboral o l’immobiliari, però no l’escolar. “Tant l’assetjament escolar com el ciberassetjament s’han de tipificar com a delicte en el Codi Penal de forma expressa per suplir aquesta deficiència històrica, atorgar més seguretat jurídica i donar així una resposta unitària davant d’aquest fenomen”, va destacar.
A més d’Arnó, s’han convocat altres experts de tot Espanya per debatre propostes de millora en aspectes legals en l’entorn digital. L’advocat lleidatà va remarcar que un dels aspectes importants que contempla el projecte de llei és elevar l’edat mínima per registrar-se en xarxes socials de 14 a 16 anys. El setembre passat, el Congrés va aprovar la tramitació de la norma, en la qual sí que es contempla canvis en el Codi Penal per introduir com a agreujant el grooming (engany online a menors) en delictes contra la llibertat sexual, així com la regulació de l’ús dels mòbils en centres educatius.