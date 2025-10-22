Una entitat animalista denuncia la mort de diversos gats en una colònia de Balaguer
FAADA ha presentat denúncies penals al jutjat i a l’administració per suposat maltractament animal
La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha presentat una denúncia penal al Jutjat d’Instrucció de Balaguer, i també una denúncia administrativa, per un suposat delicte continuat de maltractament animal per omissió. Ho han fet per una colònia de gats comunitaris, situada en un recinte de la capital de la Noguera i gestionat des de fa anys per l’associació local ‘SOS Bigotis de Balaguer’, que s’hauria vist greument afectada després que els arrendataris de l’espai canviessin el cadenat d’accés, impedint així l’entrada de la cuidadora autoritzada per l’Ajuntament. Els animalistes asseguren que hi havia un acord previ amb la propietat i ara han mort diversos gats.
FAADA diu que per llei, els ajuntaments són responsables de la gestió de les colònies felines i han de garantir que les persones cuidadores autoritzades puguin accedir als recintes, inclús quan aquests són de titularitat privada. El fet de negar l’accés pot derivar en responsabilitat administrativa i penal, al comprometre la vida i el benestar dels animals, segons la Fundació.
En les darreres setmanes, FAADA diu haver-se reunit amb l’Ajuntament de Balaguer per instar-lo a prendre mesures urgents i efectives que evitin noves morts, garantint l’accés continuat a la colònia i el compliment de la llei. L’advocada de l’associació, Anna Estarán, apunta que malgrat conèixer la situació des de fa prop d’un any, el consistori no ha actuat amb la “rapidesa i contundència necessàries”. Aquest falta d’intervenció hauria permès que els fets s’agreugin i que hi continuï havent morts que es podrien evitar, segons Estarán.
En ambdues denuncies, FAADA demana prendre mesures cautelars immediates que assegurin l’alimentació, hidratació i atenció veterinària dels gats i exigeix a l’Ajuntament que compleixi amb les seves obligacions legals de supervisió i protecció de les colònies felines.