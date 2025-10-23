Alerta per fort vent a Lleida aquest dijous
Protecció Civil activa el pla Ventcat per ratxes que poden superar els 72 km/h a gran part de Catalunya, amb especial afectació a la Catalunya Central
Les previsions meteorològiques per aquest dijous alerten d'un episodi de fort vent que afectarà pràcticament tot el territori català, excepte les Terres de l'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 08.00 h i les 20.00 hores hi ha un nivell de perill de 3 sobre 6, amb ratxes que podrien superar els 72 km/h, principalment a les comarques de Lleida i la Catalunya Central.
L'episodi de vent, que ha motivat l'activació del pla Ventcat per part de Protecció Civil, serà de component oest i afectarà amb especial intensitat les zones del litoral i prelitoral de Barcelona. Al Pirineu i Prepirineu, les ratxes més fortes es registraran a cotes elevades, especialment durant les hores centrals del dia, així com al nord del Cap de Creus. Les autoritats destaquen la perillositat d'aquesta situació, ja que el sòl es troba molt humit després dels episodis de pluges intenses dels darrers dies, la qual cosa pot provocar la caiguda d'arbres mal falcats i possibles despreniments de terreny.
Recomanacions per minimitzar els riscos del temporal
Davant aquesta situació meteorològica adversa, Protecció Civil ha emès una sèrie de recomanacions preventives. En primer lloc, es demana recollir tendals i retirar qualsevol element de façanes i balcons que pugui desprendre's, com testos o estenedors. A la via pública, cal extremar la precaució amb el mobiliari urbà i evitar transitar per parcs o zones amb abundant arbrat on podrien caure branques.
Limitacions en la mobilitat i activitats a l'aire lliure
Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris per carretera durant l'episodi de vent. En cas que sigui imprescindible circular, cal incrementar les mesures de precaució davant possibles obstacles a la via. També s'aconsella evitar activitats a l'exterior, especialment en zones boscoses i costaneres, així com suspendre activitats col·lectives amb menors o persones vulnerables. Quan el vent bufi amb força, cal mantenir-se allunyat de murs inestables, cartelleria o altres elements del mobiliari urbà que puguin resultar perillosos.