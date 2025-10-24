Mòbils a l’ESO: Educació aclareix si es poden utilitzar per a colònies i viatges escolars
Catalunya ha establert excepcions a la prohibició del telèfon
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha establert excepcions a la prohibició del mòbil als centres educatius durant l’etapa obligatòria. Aquest curs es permet l’ús de dispositius mòbils en colònies, viatges de fi de curs i estades a l’estranger mitjançant programes com Erasmus o altres intercanvis estatals i internacionals. Així mateix, la normativa contempla que els alumnes amb malalties o necessitats especials puguin utilitzar aquests dispositius quan siguin imprescindibles.
Convé recordar que la prohibició general de telèfons mòbils va entrar en vigor aquest curs escolar i afecta tant a l’horari lectiu com a no lectiu, incloent el servei de recollida, entrades i sortides del centre, esbarjos, menjadors i activitats extraescolars. Segons la normativa vigent, si un estudiant porta un mòbil al centre, aquest ha de romandre apagat i guardat en un lloc específic determinat per cada institució educativa, garantint així el compliment de les directrius establertes.
Expansió del projecte Patis Vius a Lleida
Paral·lelament a aquestes mesures sobre dispositius mòbils, la Paeria de Lleida va anunciar que dilluns vinent començarà una nova edició del projecte Patis Vius, una iniciativa que busca transformar els patis escolars en espais de lleure segur per als veïns. Després de l’èxit de la primera edició, en la qual van participar els col·legis Príncep de Viana i Els Mangraners, s’incorporen ara tres nous centres: Joan XXIII, Joan Maragall i Sant Josep de Calassanç. Aquests centres obriran els seus patis durant les tardes de dilluns a divendres, on entitats del barri oferiran activitats gratuïtes per fomentar la convivència i l’aprofitament dels espais públics.