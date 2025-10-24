ENTITATS
“Per una llar digna per a tothom”
Flashmob multitudinària per exigir el dret a l’habitatge. Arrels ha atès aquest any 146 persones que dormen al carrer a Lleida i el 2024 van ser més de 230
Més d’un centenar de persones van participar ahir en una acció reivindicativa a la plaça Paeria convocades per Càritas, Arrels Sant Ignasi, la Fundació Jericó, la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom i Sant Joan de Déu per exigir que es garanteixi el dret a un habitatge digne i denunciar la crisi actual, amb preus desorbitats i discriminacions a col·lectius vulnerables.
L’acció va consistir a plantar “esperances” per recordar a la societat que les persones sense llar “no són objectes amb necessitats, sinó subjectes amb drets” i amb somnis i esperances, com tenir un salari digne, accés a l’educació, sortir de les addiccions i comptar amb el suport de la comunitat.
Aquest any, Arrels ha acollit 1.311 persones, de les quals prop de 900 estan en situació de sense llar i 146 dormen al carrer a Lleida. El 2024, aquesta xifra va ser de més de 230 (vegeu SEGRE d’ahir).
En aquest sentit, l’entitat va reclamar més inversió en habitatge social, l’accés efectiu al padró i mesures de prevenció per evitar que les persones acabin vivint al carrer.
També va fer una crida al món empresarial perquè obri oportunitats laborals i a la ciutadania perquè practiqui “la cultura de l’hospitalitat”. Així mateix, detecten cada vegada més persones vivint en habitacions compartides en condicions precàries, sense contracte ni drets bàsics, i pagant preus desorbitats per un llit. Van assenyalar que són freqüents els casos d’ocupacions en espais sense condicions mínimes i la discriminació en l’accés al lloguer per motius d’origen o situació econòmica.