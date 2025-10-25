SALUT
Cocaïna i heroïna, causes de tractaments per addicció
A la regió sanitària de Lleida, mentre que al Pirineu és l’alcohol
Els centres d’atenció i seguiment (CAS) de la regió sanitària de Lleida van registrar 84 inicis de tractament per addicció a substàncies l’any passat, dels quals el 33% van ser per consum de cocaïna i un 27%, d’heroïna. En el cas de l’Alt Pirineu i Aran, amb 45 inicis de tractament notificats, el 47% van ser per abús d’alcohol i un 22%, de cocaïna. Així consta a l’informe anual de l’Observatori Català d’Adiccions, que alerta d’una infranotificació de casos a les regions sanitàries de les comarques lleidatanes, per la qual cosa la xifra de persones que inicien tractament per addicció a substàncies podria ser més gran i dificulta la comparació amb altres anys.
Amb les dades de què disposa Salut, a la regió sanitària de Lleida assenyala que el 2024 es va registrar la xifra més baixa de tota la sèrie històrica, segurament a causa de la falta de notificació de dades. Per edats, destaca que, entre els joves de 18 a 25 anys, el 50% d’inicis de tractament va ser per consum de cocaïna mentre que per heroïna i cànnabis va ser el mateix percentatge, amb un 16,7%. En canvi, dels 51 als 60 anys, el 57,9% va demanar ajuda per consum d’alcohol, i a partir dels 61 anys, heroïna i alcohol suposen un 50%, cada un, de les causes que motiven l’inici d’un tractament. Així mateix, l’informe del 2024 destaca que en el 35% dels casos nous per heroïna s’havia fet servir la via intravenosa alguna vegada a la vida, que en el cas de la cocaïna va ser només del 4%.
A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les xifres disponibles indiquen que l’alcohol és la substància en la qual s’observa un augment més important respecte al 2023 i que un 16% d’inicis de tractament va ser per consum de cànnabis.
Segons les dades publicades per Salut, el 2023 hi va haver 12 morts per reacció aguda a substàncies psicoactives, la qual cosa se sol conèixer com a morts per sobredosi, deu menys que el 2022. Des del 2017 s’han produït un centenar de defuncions per aquesta causa a les comarques lleidatanes.