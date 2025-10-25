MEDICINA
Els Comuns insten a ampliar a 24 hores la unitat d’ictus de l'hospital Arnau de Vilanova
El centre només pot practicar trombectomies mecàniques de dilluns a divendres durant cinc hores diàries
Els Comuns han registrat preguntes parlamentàries al Govern en relació amb la capacitat de l’hospital Arnau de Vilanova per atendre persones afectades per un ictus, després que aquest diari informés aquesta setmana que el centre només pot practicar trombectomies mecàniques de dilluns a divendres durant cinc hores diàries (de 9.00 a 14.00 hores).
David Cid, portaveu del partit, va preguntar a l’executiu si té previst resoldre aquesta falta d’atenció, així com quins mitjans i quants professionals preveu incorporar.
Junts va presentar fa uns dies una proposta de resolució per ampliar el servei a les 24 hores.