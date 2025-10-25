SEGRE

MEDICINA

Els Comuns insten a ampliar a 24 hores la unitat d’ictus de l'hospital Arnau de Vilanova

El centre només pot practicar trombectomies mecàniques de dilluns a divendres durant cinc hores diàries

Imatge d'arxiu de la vista de l’entrada principal a l’hospital Arnau de Vilanova. - MAGDALENA ALTISENT

Imatge d'arxiu de la vista de l’entrada principal a l’hospital Arnau de Vilanova. - MAGDALENA ALTISENT.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els Comuns han registrat preguntes parlamentàries al Govern en relació amb la capacitat de l’hospital Arnau de Vilanova per atendre persones afectades per un ictus, després que aquest diari informés aquesta setmana que el centre només pot practicar trombectomies mecàniques de dilluns a divendres durant cinc hores diàries (de 9.00 a 14.00 hores).

David Cid, portaveu del partit, va preguntar a l’executiu si té previst resoldre aquesta falta d’atenció, així com quins mitjans i quants professionals preveu incorporar.

Junts va presentar fa uns dies una proposta de resolució per ampliar el servei a les 24 hores.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking