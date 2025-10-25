Els productors d'avellana del Camp de Tarragona tanquen una campanya minsa tot i registrar un 20% més de producció
La DOP Avellana de Reus treu pit de la qualitat del fruit sec a la quarta festa de l'avellana
Els productors d'avellana del Camp de Tarragona tanquen una campanya minsa tot i registrar un 20% més de producció que l'any anterior. Uns resultats que a més, coincideixen amb l'arrencada d'avellaners per part d'alguns pagesos. Malgrat les pluges de la primavera, la sequera persistent ha afectat la collita, tal com ha apuntat a l'ACN la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis. Com a contrapartida, l'organisme treu pit de la qualitat del fruit en aquesta campanya, amb "mides molt bones".
Durant tot el dia, la plaça del Prim de Reus acull la quarta Festa de l'Avellana per potenciar la projecció de l'avellana de proximitat amb un programa que combina degustacions, demostracions de cuina, activitats infantils i exposicions.