POLÍTICA
Esquerra Republicana insta a col·laborar amb Dret a Morir Dignament
Impulsarà una moció al ple de la Paeria de Lleida
El grup d’Esquerra Republicana impulsarà una moció per reforçar la col·laboració de la Paeria de Lleida amb l’associació Dret a Morir Dignament.
Els republicans es van reunir amb aquesta entitat i van analitzar les dificultats de la ciutadania per tramitar el document de voluntats anticipades i la necessitat de proporcionar una informació als canals municipals.
Així, plantegen un apartat específic al web de l’ajuntament i xarrades en centres cívics i llars de jubilats. L’edil Xavier Estrada va indicar que “la Paeria pot i ha d’ajudar a fer que el dret a decidir sigui real i accessible”.