Esquerra Republicana insta a col·laborar amb Dret a Morir Dignament

Impulsarà una moció al ple de la Paeria de Lleida

Imatge d'arxiu d'un ple de la Paeria de Lleida. - AJUNTAMENT DE LLEIDA.

El grup d’Esquerra Republicana impulsarà una moció per reforçar la col·laboració de la Paeria de Lleida amb l’associació Dret a Morir Dignament. 

Els republicans es van reunir amb aquesta entitat i van analitzar les dificultats de la ciutadania per tramitar el document de voluntats anticipades i la necessitat de proporcionar una informació als canals municipals. 

Així, plantegen un apartat específic al web de l’ajuntament i xarrades en centres cívics i llars de jubilats. L’edil Xavier Estrada va indicar que “la Paeria pot i ha d’ajudar a fer que el dret a decidir sigui real i accessible”.

