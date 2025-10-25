OBITUARI
Mor la diputada històrica del PSC Anna Balletbò
La catalana, al Congrés entre 1979 i 2000, va morir als 81 anys. Els colpistes del 23F la van deixar sortir a l’estar embarassada
L’exdirigent del PSC i diputada històrica al Congrés, Anna Balletbò, va morir ahir als 81 anys. Va ocupar un escó de la Cambra baixa des del 1979 fins al 2000. Durant l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981, els assaltants la van deixar sortir de l’edifici perquè estava embarassada. Ballbetò, periodista nascuda a Santpedor, va col·laborar en diferents mitjans de comunicació al llarg dels anys. Des del 2002 era presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, organització que va contribuir a fundar el 1989. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seua trajectòria en diversos mitjans de comunicació i per la seua tasca com a diputada, destacant la dedicació al feminisme i la lluita a favor dels drets humans.
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, es va mostrar commocionat per la mort de Balletbò i la va definir com una “dona entusiasta i sempre activa”.
Per la seua part, l’ajuntament de Barcelona va anunciar que iniciarà els tràmits per concedir la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a Balletbò. L’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va explicar que aquesta decisió del consistori es pren “en reconeixement a la seua excepcional trajectòria atesa la seua profunda empremta en els àmbits del periodisme, la cultura i la promoció de la pau”.