FINANCES
Ariadna, estudiant universitària: «Cap dels pisos baixa de 800 euros, no ens ho podem permetre»
La jove de 24 anys ha de treballar alhora que estudia per a poder independitzar-se
“Treballar mentre estudio és l’única manera en què em podria permetre anar-me’n a viure fora de casa dels meus pares”, afirma l’Ariadna, de 24 anys.
Estudia el tercer curs del grau en Educació Social a la Universitat de Lleida i el compagina amb un treball de coordinadora de l’àrea de lleure en una entitat social de la ciutat. Al sortir de les classes, a les quals assisteix de 8.00 a 14.00 hores, va directa al seu lloc de treball, en el qual està contractada a jornada completa.
Molts dies, la seua jornada acaba ja entrada la nit, però encara li queda estudiar. “La veritat és que si només treballés a mitja jornada, ni em podria plantejar independitzar-me”, afirma.
D’algun temps ençà, l’Ariadna està buscant pis al costat de la seua parella a Lleida ciutat. “Ens agradaria trobar un habitatge que tingués un lloguer d’uns 500 i escaig euros, fins i tot ens podríem arribar a estrènyer el cinturó perquè fossin 600. Però la cosa sembla que és impossible...”, lamenta.
“Tot el que hem trobat de moment en portals web com Idealista o Fotocasa són pisos per 800 o fins i tot 1.000 euros. No ens ho podem permetre, ni sent dos persones amb ingressos”, assegura.
L’única solució que tenen a mà és recórrer a alguna agència immobiliària. “Hem vist que persones del nostre entorn han trobat preus més assequibles mitjançant aquests serveis, per la qual cosa volem donar-los una oportunitat”, diu, i afegeix: “Per internet estem veient que és massa complicat trobar una opció que s’ajusti al nostre pressupost i necessitats.”
En aquest sentit, l’Ariadna explica que, amb el seu sou, no només pagaria el lloguer del seu futur pis, atès que “també he de cobrir el pagament del meu cotxe i altres despeses diàries”. Per aquest motiu, no descarta buscar més vies d’ingressos “per tenir uns diners extra i no arribar ofegada a final de mes”, assegura, ja que una altra de les seues prioritats és poder tenir vida social.
Societat
Els joves, més formats que mai però sense ingressos per emancipar-se
LAIA BERENGUER LUMBIERRES