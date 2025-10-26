TRADICIONS
Lleida, plena de catifes malgrat la pluja
Més de 170 professionals despleguen el seu art efímer a la XVI Trobada Nacional de Catifaires. Avui està prevista la visita de la consellera Hernández i tindrà lloc el Desgavell Tradicional
Una quinzena de tapissos florals van omplir ahir de color i flors l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran de Lleida, en el marc de la XVI Trobada Nacional de Catifaires. La pluja que va caure durant la tarda no va ofegar la tradició, encara que la majoria de catifes van haver de cobrir-se amb lones de plàstic per protegir-les de la humitat. “La seua resistència a la climatologia depèn de les tècniques i materials utilitzats en cada creació. Algunes estan elaborades amb materials que absorbeixen l’aigua i no requereixen protecció”, va explicar Enric Figueres, president del Patronat del Corpus de Lleida, entitat organitzadora de la trobada.
Malgrat la meteorologia adversa, el president va destacar que la sensació col·lectiva per part de les catorze delegacions participants, l’organització i les entitats col·laboradores era de “satisfacció absoluta”. A la tarda, el certamen va rebre la visita de la consellera d’Interior, Núria Parlon; la delegada de Cultura, Montse Parra; i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, així com altres representants de la corporació municipal. Van recórrer la via acompanyats de Figueres i Vicenta Pallarès, presidenta de la Federació Catalana de Catifaires. Més tard, estava prevista la recepció dels organitzadors de la trobada al Palau de la Paeria.
Avui està prevista la visita de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar. “Volem donar l’impuls definitiu perquè la Unesco declari l’art catifaire Patrimoni Immaterial de la Humanitat a finals del proper any”, va declarar Figueres. A més, en el marc del certamen, tindrà lloc la festa Desgavell Tradicional a l’avinguda Francesc Macià (13.00), coincidint amb el vint aniversari de l’Agrupació dels Cavallets del Patronat del Corpus. Tindrà com a protagonista la cultura popular, amb grups i entitats tradicionals.