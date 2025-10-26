EDUCACIÓ
Trobada de més de set-cents antics alumnes del col·legi Lestonnac de Lleida
En el marc del 275é aniversari de l'escola
El col·legi Lestonnac-l’Ensenyança de Lleida va celebrar ahir un encontre d’exalumnes, en el marc de la commemoració del 275 aniversari del centre.
L’acte va reunir més de set-centes persones de diferents generacions, que van compartir records, emocions i vivències de la seua etapa escolar.
La jornada va començar amb una visita guiada per les instal· lacions del col·legi, que va permetre als assistents redescobrir espais nous i reviure moments viscuts en l’aules. Després hi va haver un concert en directe a la sala d’actes.
El director, Ricard Fornós Inglès, va destacar la importància d’aquesta celebració. “És emocionant veure tantes generacions reunides. Aquesta festa és una mostra viva de tot el que hem compartit com a comunitat educativa i del vincle que perdura al llarg del temps”, va afirmar Fornós.
Lestonnac està commemorant aquest curs amb una sèrie d’activitats culturals, educatives i institucionals de Lestonnac els seus més de dos segles i mig d’història al servei de l’educació a Lleida.