CULTURA
Les catifes de flors, rumb a la Unesco
La Generalitat i la Paeria donen suport que es converteixin en patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Durant la 16a edició de la Trobada Nacional de Catifaires celebrada a Lleida
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, van manifestar ahir el ferm suport a l’impuls de la candidatura de les catifes de Corpus per ser reconegudes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco.
Durant la visita als tapissos florals que omplien l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran de Lleida, en el marc de la XVI Trobada Nacional de Catifaires, la consellera va expressar la seua satisfacció per ser present en una ciutat que, malgrat la pluja, continua vibrant amb la bellesa de les catifes de flors. “Avui, encara que el temps no ens acompanyi, la rambla continua desbordant alegria gràcies a aquestes precioses catifes. Estem acompanyant els catifaires en aquest procés cap a la Unesco, un camí que ja està arribant a la fase final”, va destacar la consellera, subratllant el suport total de la Generalitat de Catalunya a aquesta iniciativa.
Hernández també va explicar que el suport institucional és clau per assegurar que les catifes de Corpus de Lleida no només es reconeguin com una tradició local, sinó com un patrimoni cultural universal. “Una vegada que aconseguim el reconeixement, el veritable treball comença. Aquest és un suport sense fissures, i continuem treballant colze a colze amb els catifaires i les institucions implicades”, va dir.
Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assegurar que l’ajuntament també s’afegirà activament a la candidatura. “La Paeria ja col·labora estretament amb el Patronat del Corpus de Lleida, i divendres vinent, durant el ple de l’ajuntament, presentarem una declaració institucional que recolzarà aquesta iniciativa”, va declarar. L’alcalde va reconèixer que, encara que el procés cap al reconeixement per part de la Unesco no és fàcil, les circumstàncies actuals ho fan especialment propici. “Sabem que no és un camí senzill, però el fet que aquesta candidatura sigui part d’una proposta transnacional que inclou Catalunya i altres països obre una finestra estratègica per aconseguir-ho”, va afegir Larrosa.
L’alcalde també va fer una crida a recuperar l’esplendor dels esdeveniments de Corpus Christi d’anys anteriors. “M’agradaria que, amb aquesta candidatura, tornéssim a reviure l’ambient festiu i participatiu d’antany, amb més entitats sumant-se a la creació de catifes, com ja va ocórrer en el passat”, va subratllar.
La pluja que va caure durant la tarda de dissabte i ahir al matí no va ofegar la tradició, malgrat que la majoria de catifes es van haver de cobrir amb lones de plàstic per protegir-les de la humitat. “La resistència a la climatologia depèn de les tècniques i materials utilitzats en cada creació. Algunes estan elaborades amb materials que absorbeixen l’aigua i no requereixen protecció”, va explicar Enric Figueres, president del Patronat del Corpus de Lleida, entitat organitzadora de la Trobada. Malgrat la meteorologia adversa, Figueres va destacar que la sensació col·lectiva per part de les catorze delegacions participants, l’organització i les entitats col·laboradores era de “satisfacció absoluta”.
A més, en el marc del certamen, va tenir lloc la festa Desgavell Tradicional a l’avinguda Francesc Macià, coincidint amb el vint aniversari de l’Agrupació dels Cavallets del Patronat del Corpus.