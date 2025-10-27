Llum d’emergència V-16: l’homologada està connectada a la DGT i ja té data per al seu ús obligat
Els conductors espanyols hauran de substituir els tradicionals triangles per un dispositiu que redueix el risc d’atropellamen, segons argumenta la Direcció General de Trànsit
Amb menys d’un any per davant per a la seua implementació obligatòria, la nova balisa lluminosa V-16 connectada es convertirà a l’únic dispositiu homologat per senyalitzar incidències a la carretera. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa una campanya informativa per conscienciar els conductors espanyols davant de la imminent entrada en vigor d’aquesta normativa, prevista per a l’1 de gener del 2026.
La principal motivació d’aquest canvi resideix en la preocupació per la seguretat viària. Segons dades oficials, cada any moren aproximadament 22 persones atropellades a les carreteres espanyoles mentre col·loquen els triangles d’emergència, una maniobra que obliga els conductors a abandonar el vehicle i exposar-se al trànsit. La V-16 elimina aquest risc en no requerir que el conductor surti del vehicle.
Montse Estaca, responsable de la Plataforma DGT 3.0, ha reconegut que aquesta nova llum d’emergència continua sent "la gran desconeguda" per a molts conductors, malgrat que el seu ús serà obligatori d’aquí a pocs mesos. "Ens aporta més seguretat", ha destacat Estaca, emfatitzant els avantatges d’aquest dispositiu davant els triangles tradicionals.
Què és exactament la balisa V-16 i com funciona?
La V-16 és un dispositiu compacte de color groc equipat amb tecnologia avançada que emet una llum intermitent d’alta intensitat visible en 360 graus. El seu funcionament està garantit durant almenys 30 minuts continus després de la seua activació, prou temps per gestionar la majoria de les emergències a la carretera. A diferència dels triangles, no requereix instal·lació ni col·locació externa, la qual cosa elimina el risc d’atropellament.
La versió que serà obligatòria a partir de 2026 incorpora un xip GPS i una targeta SIM no extraïble que permet la geolocalització del vehicle en temps real. Aquesta informació es transmet automàticament als sistemes centrals de gestió de trànsit a Espanya, que poden activar alertes en panells informatius i aplicacions de navegació per advertir altres conductors sobre l’incident.
El dispositiu està dissenyat per ser visible fins 1.000 metres de distància en condicions òptimes, especialment durant la nit. Tanmateix, és important destacar que aquesta visibilitat pot reduir-se significativament en condicions meteorològiques adverses o en trams de carretera amb canvis de rasant, factors que els conductors han de tenir en compte.
Beneficis per a la seguretat viària i facilitat d’ús
Un dels avantatges més destacats de la V-16 és la seua accessibilitat universal. Els triangles tradicionals presentaven dificultats per a persones amb mobilitat reduïda, dones embarassades o conductors d’edat avançada, que trobaven complicat sortir del vehicle i col·locar-los correctament, a la carretera. La nova balisa simplifica aquest procés al màxim: n’hi ha prou amb activar-la i col·locar-la al sostre del vehicle, sense necessitat d’abandonar-lo.
La DGT ha dissenyat aquests dispositius tenint en compte la durabilitat i fiabilitat. Incorporen bateries amb una vida útil mínima garantida de 18 mesos, encara que es recomana revisar-les i carregar-les almenys una vegada a l’any per assegurar el seu correcte funcionament quan sigui necessari. Alguns models disponibles al mercat ofereixen la possibilitat de recàrrega a través de l’encenedor del cotxe o mitjançant port USB.
A més de la seguretat física que proporciona en evitar que els conductors s’exposin al trànsit, la V-16 aporta el que els experts denominen "visibilitat virtual". La capacitat d’enviar automàticament dades de geolocalització permet que els serveis d’emergència i altres conductors siguin alertats de forma immediata sobre la presència d’un vehicle detingut, reduint significativament el temps de resposta davant d’incidents.
Període transitori i adaptació dels conductors
Des de l’any 2021, els conductors espanyols han pogut utilitzar voluntàriament tant els triangles com els llums V-16 no connectades per senyalitzar emergències. Tanmateix, a partir de l’1 de gener de 2026 només serà vàlid l’ús de la versió connectada de la balisa V-16, el que implica que milions de conductors s’hauran d’adaptar a aquesta nova tecnologia durant els propers mesos.
La DGT ha instat els conductors a no esperar fins l’últim moment per adquirir aquests dispositius. "Encara existeixen molts dubtes sobre el seu funcionament i característiques", reconeixen des de l’organisme, motiu pel qual s’estan intensificant les campanyes informatives durant aquest 2025. Els preus d’aquests dispositius varien segons el fabricant i les seues característiques, però es poden trobar models homologats a partir de 20 euros.
Els experts en seguretat viària consideren que aquesta mesura representa un avenç significatiu en la prevenció d’atropellaments a la carretera. La combinació de més visibilitat física i alertes digitals en temps real suposa una millora substancial respecte al sistema tradicional de senyalització. La previsió és que, una vegada implementada completament, pugui reduir fins en un 30% els accidents secundaris derivats de vehicles detinguts en la via.