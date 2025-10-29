PATRIMONI
Inventari digital de les ‘caixes de Lleida’ per documentar-ne el valor històric
El projecte El teu bagul, la nostra història ja compta amb una vintena de peces de les comarques lleidatanes. La iniciativa de l’Associació per a l’Estudi del Moble pretén inventariar i documentar de forma digital totes les caixes, baules i cofres antics de Catalunya, amb la col·laboració activa de la ciutadania. Per impulsar el projecte, dissabte es va portar a terme una presentació al Castell del Remei, amb la col·laboració de Mireia González Antó, presidenta de la Fundació Castell del Remei, i Albert Velasco, historiador.
En el cas de les comarques lleidatanes, aquest tipus de mobles presenten característiques distintives. Així, les anomenades “caixes de Lleida” són reconegudes per la seua decoració tallada en mig relleu amb flors i fulles, entre altres elements. Solen estar elaborades amb fusta de noguera, encara que també se’n troben d’altres tipus. Per unir-se al projecte només es necessiten fer fotografies dels mobles i enviar-les a través del web www.elteubagul.com. Des de l’associació destaquen que, malgrat ser un moble emblemàtic de la història, la caixa catalana presenta molts buits documentals. L’inventari també recull les històries familiars associades a les caixes i els seus usos tradicionals.